Hockey Femenino: Comienzan los play offs

La Asociacion de Hockey del Centro bonaerense informo tras los distintos partidos clasificatorios en el hockey femenino de todas sus categorias y llegando a la finalización de la temporada, desde mañana sábado 27 habrá de darse la instancia de play offs.

En ese sentido desde Club Atletico 9 de Julio informaron en una gacetilla que por la zona A el Club, clasifico primero en Sub 19 y Sub 16, segundo en 1ª división y cuarto en Sub 14, mientras que por la zona B, el Club Social, de Junín, fue primero en tres categorías y segundo en la restante.

El sábado y domingo próximos se desarrollan en Junín, tomando parte en Sub 19, Atlético, Saladillo, Huracán y Ciudad de la A y Bragado Hockey, Social, Sarmiento y Bragado Club, por la B y en Sub 14, San Martín, Saladillo, Huracán y Atlético, de la A y Social, Sarmiento, Bragado Club y El Linqueño, por la B.