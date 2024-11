Hockey Femenino: Club Atlético El Linqueño se consagro campeón en la categoría Sub 14

Se disputo este sábado en una gran jornada de Hockey femenino para la categoría Sub 14, en cancha del Club Atlético 9 de Julio, la etapa de Play Offs organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires, para lo que habían llegado como posibles campeones del año cuatro equipos, entre ellos el local Atlético 9 de Julio, de muy buena campaña deportiva, y había terminado en la segunda posición. Por la otra llave venia El Linqueño (CAEL), que había terminado el campeonato de manera invicta. Además, se jugaron las demás posiciones del resto de equipos del 5to. al 10mo. lugar.

La jornada inicio a las 8:30hs y en la etapa de semifinales, Atlético 9 de Julio venció a Bragado Club por 3-1, y por la otra llave Hockey CAEL, empato en un tanto ante Huracán de Carlos Casares, pero por ventaja deportiva, paso a la final el equipo de las jugadoras de Lincoln.

En la final Atlético 9 de Julio y CAEL entregaron un muy buen espectáculo deportivo donde las linqueñas gano por 4 a 2 ante el equipo nuevejuliense, y se convirtió en Campeón.

Desde el Club El Linqueño celebraron de manera doble el triunfo y el campeonato, es la primera vez que un equipo de Lincoln alcanza un logro de este tipo, informaron a El Regional Digital. Además tuvieron la valla menos vencida, con Luz Carrizo, y la mejor jugadora de la Categoría Sub 14, Sol Colombi.

Por tercer y cuarto puesto, Huracán de Casares le gano a Bragado por 3 a 2. Por 7ma. y 8va. ubicación, Sarmiento de Junín venció 3 a 0 a Saladillo Hockey.

Por 5to y 6ta. ubicación, Social de Junín venció a 25 Hockey por 1 a 0.

Finalmente, por el noveno y décimo lugar, San Martin de 9 de Julio empato ante Rivadavia de Liconln 1 a 1 y en penales gano el equipo “Santo” por 3-2.

Play Off Categoría Sub 19

En tanto hoy domingo 3 se disputaban los Play Off de la categoría Sub 19 en la cancha de Social de Junin, donde las semifinales las jugaban San MArtin de 9 de Julio ante Saladillo Hockey, y la otra llave Social de Junin vs. Bragado Club.

Fuente: Walter Daffara / Foto CAEL