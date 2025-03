Hermita Gomez, de empleada municipal a Delegada

La elección de Delegados municipales que se dio en el mes de febrero, en las localidades del distrito, los vecinos de Dudignac tuvieron que decidir por tres opciones electorales y si bien fue reñida la elección, la mayora se inclino que su nueva Delegada Municipal sea Hermita Gomez, una vecina que se muestra feliz por su pueblo, y hace una diferenciación: no es que no quiero a mi pueblo, yo amo mi pueblo, y hoy poder estar cumpliendo esta función de delegada para poder estar desde otro punto, no solamente desde vecino o empleada porque yo soy empleada de la delegación. La verdad que es un montón para mí.

El dialogo de la nueva Delegada de Dudignac, dijo que sus primeras acciones será trabajar por la limpieza, el orden, ya que esto hace falta. Y para ello uso un dicho muy popular, «primero se limpia la casa, lo digo en el buen sentido, o sea, hay que ir y mirar Dudignac como está, entonces ahí me van a entender a qué me refiero. Después viene todo lo demás, hay un montón de cosas por hacer», asegura.

Otro de los desafíos para la localidad es contar con un medico residiendo en Dudiganc. Si bien el Hospital cuenta con un servicio de guardia medica las 24 hs., necesitamos un medico que este viviendo aquí.

También se refirió a la seguridad, ya que la policía de Dudignac esta mas abocada a cuidar los internos den la Sub Comisaria, que prevenir lo que esta afuera, por lo que es poco el personal que tiene Dudignac.