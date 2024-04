Gral. Madariaga también se destaca por su gigantes en Laguna La Salada

Para ese fin de semana largo programamos un maratónico trio de notas, que comenzó el viernes, relevando Ramallo y el lunes y martes haríamos, si todo salía como lo planeamos: pejerrey en la laguna Salada de Madariaga y luego de pernoctar en el lugar el martes bien temprano haríamos una pesca de variada de mar embarcados en Santa Teresita.

Así que bien tempano este lunes feriado puente salimos para la salada Daniel Villar, Raul Barera, mi hijo Enzo y yo, recorrimos los 500 kms que nos separan del club nautico de Madariaga llegando a las 9 de la mañana al lugar donde nos esperaba quien iba a ser nuestro guía en el lugar: Jose Vargas de Urion la Gaby. (contactos:2267 443108 y 2267 527404).

Tranquilos fuimos cargando nuestros equipos en la embarcación y cuarenta y cinco minutos más tarde estábamos navegando hacia el lugar elegido por José para hacer nuestra pesca.

El día anterior Jose había encontrado un importante cardumen de gigantes pejerreyes a ultima hora en un lugar muy bajo entre manchones de pastos, así que decidió iniciaríamos allí nuestra pesca, suponiendo el mismo todavía andaría en la zona elegida.

Llegamos a unos 150 metros del lugar y con una caña, <para no hacer ruido y espantarlos pues con tan poca agua el ruido del motor los alejaría.

Cuando llegábamos al lugar los borbollones que hacían los pejerreyes nos volvieron locos, armamos super rápido las cañas y comenzamos a lanzar en los claros entre los yuyos, no paso ni 10 minutos que la caña de José tuvo pique y una explosión (literal) del agua nos lleno de alegría, el primer pejerrey de la mañana una bestia de 700 gramos la cual como casi la mayoría de los pescados que levantamos ese día lo ayudamos con el copo para no perderlo.

Así empezó la jornada y continuamente fue un pique tras otro, y cada clavada era igual, todos los pejerreyes que fuimos logrando eran de 500 gramos para arriba, con 6 o 7 que superaban holgadamente el kilogramo. Las brazoladas estaban a 20 cm, la carnada que usamos fue mojarra viva( no pudimos ni probar el filet que tanto nos gusta pues no tuvimos tiempo de la cantidad de piques que teníamos).

NO eran fáciles, de cada 3 piques uno daba sus frutos y el resto errábamos o lográbamos algún dentudo que molestaron bastante en esta jornada impresionante de matungos.

No va a ser fácil superar una pesca como la que logramos con el cocodrilo fishing team este día , con el gran trabajo de José que cada 5 o 6 pejerreyes movía con la caña la embarcación acercándose al cardumen que por la pelea de los pejes se corría unos metros.

A las 14 horas y con 95 pejerreyes en nuestro poder, repito todos mayores a 450 gramos decidimos terminar esta media jornada, para poder en la costa, hacer las fotos que necesitábamos para nuestros medios gráficos y digitales y para hacer el cierro de nuestro video de YouTube junto a nuestro amigo.

Un día glorioso de pesca que a pesar de ser repetitivo creo va a ser difícil de superar.

Sacamos fotos, hicimos la nota con nuestro amigo Jose y nos sentamos a comer tranquilos bajo la sombra, para ir a prepararnos para nuestra jornada del día siguiente.

Nos dirigimos hacia la cabañas pagos del Tuyu, a solo 20 km de la salada, de nuestro amigo cacho Soraide (contacto 2267 666942) donde pasamos un confortable noche luego de bañarnos y comer un espectacular asadito, para poder temprano el martes realizar la segunda nota organizada en Santa Teresita.

Ojala llueva mucho para que se resuelva la falta de agua de este espejo(y de muchos más) y pueda mantenerse este tipo de pejerreyes, que no sufran de parte de la naturaleza la falta de oxígeno, pero también , como en cada nota que escribimos, les pedimos que sean conscientes que tenemos que cumplir lo que la ley rige en medidas, cuotas y vedas de cada especie para aportar nuestro grano de arena para que en un futuro nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos nosotros hoy en día.

Y por supuesto dejar limpios todos los lugares a los que concurrimos, no cuesta nada en una bolsa llevarse toda la basura que hagamos en nuestra jornada de pesca.

El video de esta jornada estará mañana en nuestro canal de Youtube, para quienes quieran más detalle de este relevamiento.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes hacen posible nuestros viajes: recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, R G artículos de limpieza, Baccos Vinoteca, Pinturería Martínez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana, electricidad Ushuaia, La Strada confitería y Heisemberg hamburguesería, a 360 logística y distribución, distr. Oficial de Manaos en Chacabuco , a Bloise fibra de vidrio (Junín) y a náutica Conte(Junín) y a carniceria Cerditos.

Por supuesto a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual y a señuelos Rubí y a Cauque por proveernos todo para que nuestros relevamientos tengan efectividad.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

Por Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team /Pescador apasionado.