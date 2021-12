González Larrosa: «apoyamos el pedido y no la forma en que se hace»

La situación del paro impulsado por un grupo de empleados municipales que de manera auto convocada decidieron una medida por tiempo indeterminado con quite de trabajo; y mientras un grupo de manifestantes se hicieron presentes en el recinto del Concejo Deliberante, donde allí volvieron a insistir en el reclamo, fue oportuno para dialogar con el Secretario Gral. del Sindicato de Empleados Municipales de 9 de Julio, Rodolfo Gonzalez Larosa, quien asistió al lugar y analizo la decisión de los manifestantes, junto a El Regional Digital.

El dirigente sindical recordó que «lo sabe el Ejecutivo y lo sabe esta gente que está afuera nunca estuvimos en contra de, si de la manera que se lo hace, y orgulloso estoy del Sindicato de empleados municipales y de los compañeros, porque estos reclamos hace largos años que los venimos exponiendo y ante el requerimiento de nuestro sindicato, estos compañeros que están afuera, que son respetables, nunca se acercaron a nuestro sindicato», cuestiono e indico que «la documentación en el sindicato está para ver, donde permanentemente se presentan notas para el mejoramiento del sueldo de nuestros compañeros», resalto González Larosa a este Portal.

El Secretario del Sindicato municipal manifestó «se bien lo que es pobreza, la he vivido todas dentro del municipio, y he sido uno de los hombres junto a otros, más perseguidos, en especial por gobiernos peronistas que me veían aquí adentro y me echaban de la Municipalidad», recordó, por lo que me da mucha pena que se encuadre un sindicato u otro.

También refirió que desde su función en el Sindicato ha venido a todas las secciones para la discusión del presupuesto, y siempre hemos sido 4/5 compañeros, habiendo convocado decenas de veces a los compañeros municipales para la discusión de la mejora, nadie nunca fue, expreso molesto González Larosa.

Finalmente trajo a memoria el trabajo que se ha dado en el sindicato desde el año 1985 y siempre ha vivido distintas manifestaciones incluso algunas con balas de goma, bastones y caballos, por lo que esto no me asusta bajo ningún punto de vista, por lo que apoyamos el pedido y no la forma en que se hace, ya que cuando se trabaja orgánicamente se puede llegar a buen término, y agrego que desde la Federación de Sindicatos municipales esto también se trata en la provincia para que esto se encamine».

