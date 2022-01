Franco «Panterita» Rodríguez ganó en Pigüé

El domingo 16 de enero se llevó a cabo un festival de boxeo la ciudad de Pigüé (Partido de Saavedra) con la presencia de boxeadores que representaron al Gimnasio «Clan Ferrario» bajo la dirección técnica de Néstor Ferrario y Elías Pino. El evento fue organizado por Ernesto Blanco Box y Segun2 Afuera el anfiteatro Ulises Parayre del parque municipal. En una de las peleas, combate profesional ganó por puntos en fallo unánime el nuevejuliense Franco «Panterita» Rodríguez en categoría súper ligero ante el bahiense Mario Omar Palma.

A lo largo del combate, «Panterita» Rodríguez (62,500 kg) marcó superioridad. «Panterita» derribó a su rival en el cuarto round, Mario Omar Palma se recuperó y con otra mano le voló el bucal. Volvió a recuperarse Palma (61.500 kg) y luego tocó la campana. Dejó una muy buena imagen el boxeador de 9 de Julio. La de este domingo fue la segunda pelea de Panterita a nivel profesional (ambos triunfos).



OTROS REPRESENTANTES NUEVEJULIENSES

En los combates amateurs de Pigüé, el boxeador de 9 de Julio Tomás Alonso se impuso por puntos ante un rival de La Plata. En tanto, Joaquín Veliz (French) perdió en fallo dividido en una pelea muy difícil ante un rival de Coronel Suárez que está invicto. Por su parte Tomás Colazo no pudo competir debido a que no había un rival de su categoría (peso).

En base a estos resultados, Alonso se mantiene como campeón del certamen regional de boxeo amateur. En tanto Veliz tendría chances de una revancha con el mismo rival.

Joaquín Veliz y Tomás Alonso (Clan Ferrario), quienes tienen que defender los cinturones que ganaron en la primera ronda del Campeonato Regional de Boxeo que se disputó el domingo 28 de noviembre de 2021 en Pigüé . En esta ocasión también se sumará Tomás Colazo, quien no había peleado en la primera ronda disputada el 2021.

AGRADECIMIENTO

Desde el Clan Ferrario agradecieron las atenciones de Ernesto Blanco y su familia que realizan un esfuerzo muy grande para la realización del festival. Del mismo modo agradecieron a los auspiciantes de 9 de Julio que apoyan el boxeo, permitiendo la continuidad de Rodríguez. Además a la Municipalidad por la utilización de la combi.

PROXIMOS FESTIVALES

Varios de los boxeadores del Clan Ferrario tienen previsto presentarse próximamente en festivales a realizarse en Carlos Casares y Olavarría.

Fuente e imagen: Diario El 9 de Julio