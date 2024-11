Formacion laboral: Mas de 30 personas se sumaron a la capacitacion en Camarero

La gastronomía del distrito de 9 de Julio no solo esta creciendo en su oferta, sino que también el sector esta llevando adelante distintas inversiones con distintas propuestas lo que va poniendo a 9 de Julio en un muy buen punto regional para quienes buscan un esquicito plato elaborado, parrilla, u otra propuesta. Además de servicios gastronómicos para eventos que crecen en su demanda laboral.

En ese marco las pymes gastronómicas se encuentran con un cuello de botella en lo que refiere a servicio de camarero, y para ello la pregunta es que tan capacitado se tiene a este tipo recursos humanos. Es asi que la Municipaldiad de 9 de Julio trabajo una forma de dar un punta pie inicial en la capacitacion de estas personas, y este jueves 7 se dio el primer curso, de tres jornadas que tendrá, pero se prevee sea el primero de varios mas.

Como sede el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, mas de treinta personas, jóvenes principalmente se sumaron a este curso y que es dictado por el empresario gastronómico Fabian Taborda, una persona con vasta trayectoria en el rubro, en especial en la atención al publico.

En dialogo con El Regional Digital, la Sub Secretaria de Produccion y empleo del municipio, Cecilia Fussari, delineo «nosotros teníamos que había personas que se postulaban a este perfil pero después, por distintos motivos o no duraban en el puesto o había algunos requerimientos que no se cumplían entonces empezamos las conversaciones con Fabián( Taborda), que es uno de los lugares calificados como los mejores en cuanto a atención al público, y muy amablemente ha prestado su tiempo para capacitar al personal que nosotros teníamos anotado en nuestra base de datos de empleo pero también se abrio a la comunidad porque es una una muy buena oportunidad laboral», sintetizo.

Por su parte, Taborda, destaco que bajo esa premisa y ante la invitación de la municipalidad nosotros entendemos que podemos aportar un pequeño granito de arena en lo que refiere a la capacitación. En este caso lo que vamos a abarcar ahora es en el servicio.

Vamos a hacer algo integrador de lo que es el servicio del camarero, donde vamos hablar del servicio del mozo, el servicio de mesa y todos los aspectos distintos que tiene eso. Porque el servicio es en cada una de las acciones que tiene la participación del camarero al comenzar, ya sea un servicio de café, de bebidas y demás. Pero bueno, vamos a jugar un poquito y a ver si los chicos o todos los que se han anotado pueden llevarse algo distinto a lo que están viendo y eso obviamente que va a ayudar a que el 9 de julio se vaya posicionando cada vez más gastronómicamente porque han abierto un montón de lugares hermosos, lindos, bien puestos con grandes inversiones y gastronómicamente con una oferta muy linda. Entonces ahora desde este lado vamos a ver cómo podemos ayudar a que tengan las herramientas los camareros para dar un buen servicio en cada uno de estos lugares, puntualizo el empresario gastronómico que lleva adelante junto a su familia, el Espacio San Marcos, entre otros.

Desde la Municipalidad informaron que se inscribieron 35 personas, y como novedad, que seis de ellas tendrán ya una salida laboral inmediata ni bien termine el curso.

Por su parte la Intendente Maria Jose Gentile celebro el desarrollo de esta propuesta para todos los vecinos, pero también una respuesta a una demanda que viene surgiendo desde la parte gastronómica, en este caso en la búsqueda de camareros que tengan un perfil aceptable como para que puedan ejercer esa función.

Es una propuesta que llevamos adelante desde la Sub Secretaria de Producción y la Oficina de Empleo, en consonancia con una empresa gastronómica, y más allá de la salida laboral, esta ese conocimiento que le damos a los vecinos que no se los quita nadie y que les puede servir en cualquier momento de la vida.