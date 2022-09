Fontoira: “la plataforma es el mensaje”

La popular definición de McLuhan nos indica claramente que la forma de un medio determina cualquier mensaje que transmita o transporte, “creando una relación simbiótica en la que el medio influye en cómo se percibe el mensaje”, destaca un reporte en el sitio Comunicólogos.com.

En el marco del primer Foro de Comunicación Agropecuaria de Córdoba, organizado por el Circulo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba y escenificado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, el pasado miércoles 24 de agosto; Luis Fontoira, responsable de comunicación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) afirmó que la comunicación no parte de una inducción del receptor sino de algoritmos.

Refiriéndose a las redes, destacó que existe una falsa sensación de libertad y transparencia, aunque estamos cada vez más cerrados en lo que es la comunicación.

Tras una presentación muy disruptiva y policrómica en el panel de inicio del evento, Fontoira le contó a TodoAgro que “hizo una pequeña mezcla” para que se comprenda cuáles son las tendencias en la comunicación y entender lo que les está pasando a los comunicadores, cuáles son los desafíos del presente, «para llamar la atención de la gente”.

Acerca de si los algoritmos son determinadores de mensajes, puntualizó: “El algoritmo es el que lo arma, pero hoy la plataforma es el mensaje”, expresó Fontoira, parafraseando a McLuhan.

¿Te gusta más el concepto comunicación agropecuaria, antes que periodismo agropecuario?

“Si totalmente, me parece que el periodismo es una parte de la comunicación y que en este caso del agro o de la industria alimenticia y todos sus derivados, necesitan una comunicación más integral que lo que es periodismo. Periodista tiene que ser una pata de esta comunicación agropecuaria”, afirmó el responsable de comunicación del IPCVA.

Luis Fontoira expresó que la velocidad del desarrollo de las tecnologías es mayor que la incorporación del conocimiento, y que venimos de una etapa que aún no ha terminado, ya que “se ha pasado de la era no digital al tránsito de lo digital”. Sin embargo -dijo- todavía no se comprende hasta dónde llega lo digital, ya que cambia más rápido de lo que cambia un currículo académico.

Fontoira afirmó que hay que capacitar a los periodistas para hacerlos entender que ya no existen los mass media, en virtud de que los medios masivos tradicionales hoy solo llegan al 20% de las personas, la mayoría de las cuales son mayores de 60 años.

Por ende hay que ver a quien se quiere comunicar y cómo comunicar, segmentando los públicos y el mensaje, por lo que es necesario aprender a utilizar las redes sociales. “Nos guste o no, ésta la realidad con la cual hay que trabajar”.

Por Gonzalo Perales – Estudiante de Comunicación Social de la UNVM / Todo Agro