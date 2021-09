Falleció el ex combatiente de Malvinas, David Bozzuffi. Ex tripulante del ARA Luis Piedrabuena en 1982

Se conoció esta mañana la lamentable noticia del fallecimiento de un apreciado vecino de la ciudad, el ex combatiente de Malvinas en el año 1982, David Bozzuffi (59), quien fuera tripulante del ARA “Luis Piedrabuena”, y que tuvo una intensa actividad en el rescate de marinos del ARA “Gral. Belgrano”, navío que integraban Néstor Francisquez (desaparecido en el hundimiento del ARA Gral. Belgrano), Edgardo Gastambide, Debenedetti y Walter Salgado.

Bozzuffi oriundo de la localidad de La Niña, había recibido una intervención quirúrgica y tras una descompensación reciente, esta madrugada s informo de su lamentable deceso. Nuestras condolencias a la familia, amigos y ex combatientes de Malvinas.

David Bozzuffi fue un activo defensor de los derechos de los ex combatientes y de revalorizar el trabajo de los ex tripulantes del ARA “Luis Piedrabuena”, incluso trabajo en la organización de encuentros de sus ex compañeros del barco que tuvo plena actividad durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, donde rescataron 286 náufragos.

En al año 2018 en una entrevista exclusiva para El Regional Digital, Bozzuffi dio detalles de como fue aquellas jornadas del 2 y 3 de mayo en el que se hundiera el ARA Gral. Belgrano

Mira la nota de David Bozzuffi que dio a El Regional Digital

Municipalidad de 9 de Julio expreso su reconocimiento

La Municipalidad de Nueve de Julio, y el Intendente Municipal, Mariano Barroso, expresan su profundo dolor por el fallecimiento del convecino Pedro David Bozzuffi, Héroe de Malvinas de nuestra ciudad, quien fuera además un incansable luchador por el reconocimiento hacia los Veteranos de Guerra, formando parte de distintas agrupaciones que bregan por que la llama de aquella heroica gesta siga siempre viva en nuestros corazones.