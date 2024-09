En qué políticas públicas para el agro están enfocadas las provincias de la Región Centro

“La política pública es ese faro que se enciende allá a lo lejos, los programas, las acciones, las leyes, el camino que vamos trazando, es hacia donde nos dirigimos. Nosotros tenemos claramente una agenda que incluye las buenas prácticas agropecuarias, la infraestructura rural, la seguridad rural, la ley agroforestal, acordar consenso de sustentabilidad y equidad, la defensa y la necesidad de acompañar desde lo provincial o región centro en biocombustibles”, enumeró Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba.

“El productor no nos pregunta al Estado cómo se siembra, ni cuál es la mejor forma de cosechar, para eso hay ciencia y tecnología, institutos públicos y privados. Pero sí nos dicen cómo hacemos para agregarle valor o cómo estimulamos los biocombustibles o cómo poder generar un puente con la sociedad para mostrarle que hacemos bien las cosas desde las buenas prácticas”, indicó el funcionario.

En Córdoba, se promulgó la Ley de Buenas Prácticas hace ocho años con la mirada puesta en un concepto más amplio de la producción. “No es inocente que Córdoba haya cambiado el nombre del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos al de Bioagroindustria. Si consideramos que hay un nuevo escenario y nuevos paradigmas a nivel internacional, que el bio va a estar presente en cada una de las actividades y que la agroindustria es el motor de la Argentina para poder crecer”, remarcó Blanda.

A su turno, Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, señaló que la agenda de la provincia en relación al sistema productivo se enfoca fuertemente en la infraestructura. “Tenemos una infraestructura diezmada en términos básicamente de caminos, no solamente los rurales, sino también las rutas. Está diezmada en términos de electrificación, con postes de madera que se caen, eso es el escenario de situación”, contó.

Mirando el mediano plazo, otro de los ejes importantes es la recuperación y revalorización del puerto de Ibicuy, que va a ser polifuncional.

“Una visión que tiene esta gestión es no queremos que la Nación nos pague nada que nos corresponda a nosotros. No entendemos la lógica que desde Nación paguen el cordón cuneta a los municipios, tampoco el incentivo docente. Ahora, que llegue a la provincia la deuda actual de la caja de jubilaciones que es grave, que es parte de lo que nos frena a nosotros en el progreso en la provincia, y obviamente, el tema de derechos de exportación”, expresó Bernaudo.

“Hace exactamente un año, el 21 de septiembre de 2023, yo traía acá una propuesta de gobierno que planteaba una reducción gradual de los derechos de exportación. Me acuerdo que me pegaban mucho durante la campaña porque decían que era gradualista. Ahora resulta que las políticas de shock (del gobierno nacional actual) son menos gradualistas que las que proponíamos nosotros”, indicó.



El ministro consideró que el planteo de los derechos de exportación es central: “Hay que tener un escenario claro de reducción, no básicamente por lo que representa en términos de desarrollo del interior -porque esa plata tendría que estar en el bolsillo de los productores y en el desarrollo del interior- sino además porque no hay solución a los precios relativos del sector productivo más importante, el que genera el 70% de las divisas del país, y están alterados con los derechos de exportación”, reclamó Bernaudo. “No es solamente un reclamo sectorial, es una necesidad de la macro”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, contó que desde la provincia están trabajando en la hidrovía con otras provincias, “con una visión de inserción regional y de mucho más peso del interior en la gestión nacional”. Asimismo, están “dando una batalla para cada uno pague lo que tiene que pagar, pero cobre lo que tiene que cobrar”, expresó.

“Nosotros vemos varias agendas, la global, con un desafío en el que la humanidad nos interpela, a Argentina como país, a Sudamérica, con la demanda de alimentos, fibras y energía. Argentina puede ser proveedora y hemos sido muy errantes en ese rol, esa es una agenda clara para nosotros”, repasó Mántaras.

Además, el funcionario santafesino destacó la labor que vienen realizando junto a las provincias de Córdoba y Entre Ríos. “Entendemos que la Región Centro, como núcleo productivo, ha aportado mucho a las arcas nacionales y hay muchas falencias en las devoluciones. Entendemos que en términos políticos también se da un mensaje pensando en que en Argentina seguimos teniendo discusiones preconstitucionales, seguimos discutiendo cuestiones de derechos de exportación y de aduanas, parece que la discusión del federalismo no está saldada y gran parte de las frustraciones que tenemos en el país tienen que ver con esa discusión, así que como bloque productivo esa es una agenda clave”, subrayó.

Eso incluye la discusión sobre biocombustibles, derechos de exportación, cuestiones de logística, y el acople de la normativa entre provincias para compatibilizar algunas asimetrías, potenciarse y complementarse.



Por otra parte, Santa Fe mantiene otra agenda con Santiago del Estero, Chaco y parte de Córdoba, vinculada a los Bajos Submarinonales.

A nivel provincial, la Secretaría santafesina está enfocada en el trabajo sobre conservación de suelo y manejo del agua, “dos grandes capítulos para estos años, ya que a partir de ahí empieza la producción”, dijo Mántaras.

“Hemos pensado un Ministerio de Desarrollo Productivo muy potente para darle soluciones y competitividad a todas las cadenas, entre ellas la de la soja, y estamos trabajando mediante mesas donde van interactuando según la temática las distintas Secretarías”, explicó.

“Entendemos que todas las cadenas pueden incrementar su producción, hay infinidad de factores que condicionan esa producción y ahí están las acciones que tenemos que hacer ante Nación o complementarnos”, concluyó Mántaras.