En el Partido de 9 de Julio fueron censadas 49.600 personas

En conferencia de prensa se informó este mediodía que en el distrito de 9 de Julio fueron censadas un total de 49.600 personas, de las cuales 39.485 pertenecen a la Ciudad y las restantes 10.115 viven en las localidades y ámbito rural. En los próximos días se llevará a cabo la Etapa de Recupero, para quienes por distintos motivos no pudieron completar el censo.

La Inspectora Jefe Distrital Prof. Leonor Capriroli agradeció a quienes formaron parte del operativo, con más de 1.000 personas afectadas a la estructura censal. «Fue un trabajo muy fuerte: por primera vez se unió la bimodalidad: lo digital con el papel. La gente había realizado el censo digital y el día 18 se hizo el barrido. Se hizo prácticamente un trabajo paralelo que llevó mucho trabajo hasta más de la medianoche trabajando muchísimo»

El Director de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de 9 de Julio Gustavo Re explicó que se trabajó previamente durante dos meses y medio. Reconoció que el cierre de comercios era «una medida antipática, no era grato». Agradeció al alto acatamiento. «La gente estaba esperando a los censistas» indicó Ré, quien reconoció el avance en lo digital.

ETAPA DE RECUPERO

A partir de ahora se inicia la etapa de recupero para quienes no fueron censados. En la Municipalidad seguirá el Punto Digital, allí se podrá completar el Censo Digital: no va a necesitar que un censista vaya a visitarlo para quienes se censen de manera digital, pueden hacerlo además en la página oficial.

Las personas pueden comunicarse a Jefatura Distrital al teléfono 42-6877 o Jefatura de DIEGEP 43-2558, para poner el marcha el recupero. De acuerdo a la localización de la persona, se determina la fracción y se ponen en contacto para visitarlo si es necesario o que lo hagan de manera digital.

En el caso del recupero quienes no lo hagan por sus propios medios a través de la web, podrán llamar por teléfono o concurrir a la Municipalidad entre lunes 23 y martes 24 fecha en la que se finaliza. Al Municipio pueden llamar al 610-000 interno 185, lunes y martes de 7 a 13 horas.

ACLARACIONES

En el Censo así como se resolvió la mayoría de las situaciones, también se dieron casos particulares. En cada fracción había marcados segmentos rurales, el censo rural se realizó del 9 al 17 de mayo. El 18 no se hizo la etapa rural, sino urbana. En algunos lugares indicados como rurales esperaron el 18 y habían sido visitados previamente. «Hubo una confusión, eso se va a recuperar» aclaró Capriroli.

Un error que sucedió en quienes hicieron el Censo de manera digital es que tomaron el código inicial del trámite y no el comprobante final, les faltó una letra. Esa gente si no atendió al censista no pudo validarlo, porque no se podía cargar. A esa gente no les quedó la etiqueta. Se tienen que comunicar, para terminar de completar el código.

PERSONAS CENSADAS EN 9 DE JULIO

De acuerdo al primer número, fueron censadas:

RADIO URBANO: 39.485

DUDIGNAC: 2.818

QUIROGA: 2.092

EL PROVINCIAL: 1.088

FRENCH: 853

PATRICIOS: 835

LA NIÑA: 674

NAON: 513

MOREA: 381

12 DE OCTUBRE: 305

DENNEHY: 174

FAUZON: 90

LA CENTRAL: 79

EL TEJAR: 78

CORBETT: 70

SANTOS UNZUE: 65

RADIOS RURALES 10.115

URBANO Y RURAL -TOTAL- 49.600

De acuerdo a datos comparativos con respecto al Censo 2010 -47.722- la diferencia es de 1878, superior en 2022.

