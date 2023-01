En Comodoro Py comenzaron a construir el futuro Cuartel de Bomberos

A paso firme! Así se titula, el comentario que la comisión de Bomberos Voluntarios de Comdoro Py, ha hecho a través de las redes sociales, para mostrar como marcha la construcción de lo que será el nuevo cuartel de la institución.

«Hoy les queremos contar cómo es el avance de obra de nuestro nuevo cuartel.

«Cómo habrán podido observar, quien transita por la vieja y conocida esquina donde funcionaba el taller de Rossi, hoy futuro Cuartel de Bomberos, se está trabajando duro, continuando con la primera etapa que consta del armado de la estructura de, casino, vestuarios, baños y escalera del segundo nivel.

«Se inicia esta etapa con el armado, encofrado y hormigonado de columnas (imágenes), para en las próximas semanas proceder al armado de vigas superiores, losa y escalera.

Para eso fue necesario acopiar una gran cantidad de materiales (hierros, hormigón, maderas entre otros) costeados fundamentales con los subsidios que recibe Bomberos, pero cabe aclarar que esos subsidios NO COSTEAN MANO DE OBRA, para eso Bomberos necesita fondos propios y la colaboración de todos nosotros para continuar con tan majestuosa obra, no es sencillo, claro que no, pero nada es imposible cuando el objetivo es tan importante para Comodoro y su gente.

«Además les queremos contar que para lograr lo que está a la vista, hubo que resignar una unidad, el móvil N°2 (imágen), para poder costear la mano de obra de esta etapa.

Esperamos continuar así, de a poco se llega lejos, están invitados a pasar, mirar y charlar. Y por supuesto cualquier colaboración para seguir avanzando sería de gran ayuda..