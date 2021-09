Emilio Monzo en 9 de Julio: Explico las fortalezas Juntos Dar El Paso y pidió el voto para no tener un gobierno autoritario

El precandidato a diputado nacional Emilio Monzó de Juntos Dar el Paso, en la lista que encabeza Facundo Manes visitó 9 de Julio este lunes donde tuvo una amplia actividad de trabajo junto al pre candidato a Concejal en el distrito, Ignacio Palacios, donde antes de culminar su agenda brindo una conferencia de prensa.

En primer lugar Palacios subrayo que la lista de Dar El Paso tiene ideas, proyectos y propuestas y por sobre todas las cosas que la gente de la provincia de Buenos Aires nos represente de una buena vez a los bonaerenses. Esto es parte de lo que es Emilio para nosotros. Estamos confiados para esta elección y la gente podrá optar qué rumbo del Frente Juntos puede elegir.

Por su parte el ex ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, quien también fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,, Emilio Monzó explicó que este es el último día de actividad en el interior, porque mañana se cierra la campaña con Manes en la ciudad Quilmes, por lo que visitar 9 de Julio, es importante ya que es un distrito que visito asiduamente desde hace mucho tiempo y me llevo una muy buena impresión de Nacho y la lista que tiene todas las condiciones para triunfar en 9 de Julio, aseguro.

Consultado por las diferencias entre ambas listas de Juntos, señaló que Dar El Paso sostuvo que esto se da “casi desde una rebeldía federal frente a un poder central que desde hace un tiempo en el otro sector del espacio hay una conducción concentrada en la Ciudad de Buenos Aires. Esa conducción y esa concentración fue uno de los factores por los cuales no tuviéramos un gobierno amplio y por esa falta de amplitud tuvimos una derrota en 2019”, recordó.

Monzo planteo que desde Dar El Paso, “se respeta a los candidatos locales, hemos elegido a los representantes seccionales, y todos los candidatos fueron elegidos en sus propias secciones. La diferencia es sustancial. El domingo, si dentro de las PASO de Juntos, si queremos votar los candidatos a diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires tienen que votar a Facundo Manes y si quieren votar a los candidatos a diputados nacionales de Horacio Rodríguez Larreta, voten la Lista de Diego Santilli. Esa es la diferencia sustancial. La diferencia es que nosotros los bonaerenses elegimos a nuestros candidatos, en la otra lista gente de la Ciudad de Buenos Aires es la que propone en nuestra provincia”, defendió.

La fortaleza de Juntos

No obstante Monzó que más allá de un triunfo o una derrota es lo que pase el lunes: tenemos que estar todos juntos unidos para luego lograr la victoria frente al kichnerismo para que no tengan una hegemonía. Esa es la fortaleza de Juntos, destaco al tiempo que pidió a los vecinos en que vayan a votar, ya que esta elección es la más importante desde la democracia a la fecha porque en pandemia, estamos en un estado de excepciones que se les otorga a los gobernantes producto de estas circunstancias y se coarta la libertad como el confinamiento que hemos tenido, puntualizo el pre candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Finalmente Monzo recordó que se está ahí de llegar a un gobierno autoritario, y para que no vayan por más es importante que tengamos nuestros representantes en la Cámara de Diputados (Nacional) y en el Senado (provincial) para que el kirchnerismo no tenga mayoría y no convierta al Congreso en una escribanía. Están a 12 diputados nacionales de tener un quórum propio y en el senado bonaerense a 3 senadores de conseguir la mayoría. Hay que poner un límite para que después no paguemos las consecuencias, destaco