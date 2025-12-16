Emergencia Agropecuaria: El Ministerio de Desarrollo Agrario abrió la inscripción para productores afectados por inundación en 9 de Julio

La subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio inform9 que hasta este proximo viernes 19 del corriente mes se encuentra nuevamente abierta la carga de las Declaraciones Juradas por Emergencia Agropecuaria, en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Se solicita a los productores y responsables de establecimientos rurales que aún no hayan completado el procedimiento, realizar la carga antes de la fecha indicada, a fin de evitar inconvenientes administrativos o la exclusión del registro.

Para más información o asistencia con el trámite, los interesados pueden acercarse a las oficinas de la mencionada cartera, en el horario habitual de atención, de 7 a 13 hs.