El Simposio de alimentos, bioenergías y cambio climático dejo una positiva mirada para sud america

La ciudad entrerriana de Gualeguaychú fue sede esta semana de un simposio sud americano sobre producción de alimentos, bio energías y cambio climático, y con ello las demandas mundiales, para los paises productores de alimentos; por lo que durante dos días de ponencias y mesas de debate en torno al papel del campo en la producción y los desafíos de sostenibilidad del agro del Mercosur, informaron desde Confederaciones rurales Argentina, entidad integrante de la Federacion de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM).

Especialistas, dirigentes gremiales, productores, académicos y funcionarios de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, intercambiaron conceptos y posiciones sobre los desafíos de producir de manera sostenible.

El evento estuvo organizado por la FARM; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG) y con el apoyo del IPCVA.

Debates de altísimo nivel

En la jornada tuvieron lugar las dos primeras sesiones: «El agro y su aporte a la acción climática. Potenciales y desafíos»; y «¿Cómo enfrentar los desafíos de un potencial proteccionismo ambiental?».

Participaron de la primere ponencia, Pedro Juan Caballero (IPTA – Paraguay; José Paruelo (INIA – Uruguay) y Mauricio Álvarez (INTA – Argentina). Por su parte, lo hicieron a segundo turno, Fernando Camargo (IICA en Argentina – Brasil); Marcos Medina (Miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales ARP – Paraguay); Agustín Tejeda Rodríguez (Subsecr. de Mercados Agroalimentarios e inserción Internacional – SAGPyA – Argentina); Guillermo Bernaudo (Ministro de Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos – Argentina) y Fernando Vilella (Secretaría de Bioeconomía – Pte. Consejo Agropecuario del Sur – CAS – Argentina).

Asimismo, tomaron parte del acto inaugural Carlos Castagnani (Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas); Mauricio Davico (Intendente de Gualeguaychú); Rogelio Frigerio (Gobernador de Entre Ríos) y Fernando Mattos (Ministro de Agricultura y Ganadería – Uruguay).

En tanto el viernes fue el turno de «Los productores y las buenas prácticas agrícolas ganaderas. El pago de servicios ecosistémicos: ¿El mercado de carbono es parte de la solución? tendencias, realidades y oportunidades»; y el cierre de las exposiciones llevó como título «Experiencia y visión de los productores frente a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad».

Fueron artífices de esas disertaciones, Andrés Costamagna (Sociedad Rural Argentina, Co-coordinador Comisión Sostenibilidad – Argentina); Gonzalo Becoña (Coord. en Articulación Institucional y Comunicación en temas ambientales – INIA Uruguay); Ernesto Messina (Consejero y Coord. de la Comisión de Ambiente y Ganadería – CRA – Argentina); José L. Farah Paz (Bolivia); Marcos Medina (Paraguay); Rafael Normey (Uruguay) y Javier Rotondo (Argentina).

Las voces

El titular de CRA, Carlos Castagnani, rescató que «este tipo de jornadas, donde científicos, técnicos, productores y funcionarios convergen en un mismo sitio, sirven para echar luz, para aclarar, para explicar y poder comunicar el verdadero papel que el campo juega en el ambiente», al tiempo que destacó que «buscamos equilibrar continuamente el incremento de nuestra eficiencia productiva respetando el medio ambiente y aplicando las buenas prácticas agrícola-ganaderas, impulsando el desarrollo sostenible y contribuyendo a lograr la seguridad alimentaria de nuestros países y el resto del mundo».

Asimismo, expresó su beneplácito «por poder estar aquí inaugurando oficialmente este Simposio que no es otra cosa que la férrea voluntad de todos los que conformamos el sector agropecuario para debatir con madurez y responsabilidad sobre nuestra tarea. Debemos abordar el mercado de carbono, de los servicios agro ecosistémicos, de los certificados verdes y de todo instrumento que permita reconocer fiscal, financiera y económicamente el cuidado del medio ambiente que realizan los productores».

En el cierre del evento, el vicepresidente de CRA. José Colombatto, expresó que «nos vamos con la enorme satisfacción de haber aportado líneas y argumentos claros sobre la producción agropecuaria y su compromiso y aporte al medio ambiente. La producción con responsabilidad ha sido un desvelo de las instituciones y creemos que no hemos predicado en el desierto. El productor sabe cómo se deben hacer las cosas y está en condiciones de estar a la altura de lo que demanda el mundo, más allá de que algunas veces esas demandas están teñidas de hipocresía y segundas intenciones», aseveró.

A su turno, Fernando Villela indicó que «estanos trascurriendo un momento donde el tema ambiental está presente. Tenemos claridad que muchas de las acciones que se realizan tienen impacto sobre el ambiente y eso hay que corregirlo. Pero también sabemos que el sistema productivo argentino es uno de los más sostenibles en el mundo y hay evidencias parciales que los demuestran y lo mostramos y explicamos cada vez que nos toca hablar de estos temas», explicó, al tiempo que remarcó que «de otro lado aparecen demandas que pueden ser caracterizadas como paraarancelarias pero son reclamos de los consumidores. Y acá se puede intentar tener razón o vender. Tenemos muchos puntos de discusión con ciertos puntos que no están sujetos a ciencia. Pero si nos detenemos en eso no podríamos haber enviado la primera partida libre de deforestación y no podríamos vender nada desde el 1° de enero de 2025», argumentó.

Por su parte, Mattos agradeció la invitación, rescató el esfuerzo de los productores abocados a la lucha gremial, celebró la discusión planteada por el Simposio y reconoció que «empezamos a enfrentar un desafío enorme desde el punto de vista de las concepciones generales que rigen el comercio. El hecho de que la Organización Mundial de Comercio esté perdiendo peso relativo en el dictado de las reglas del comercio internacional dándole lugar al protagonismo de los aspectos ambientales nos exponen a un lugar de enorme riesgo. No es que el proteccionismo sea una cosa del hoy, ya llevamos más de 30 años con barreras sanitarias, máximos de residuos, tratados de biodiversidad, todas reglas que van restringiendo nuestra potencialidad productiva. El problema se agrava en el hoy porque quieren imponer normas que no están respaldadas por la ciencia. Así, en el aspecto climático somos tomadores de normas que impone el mundo central», criticó.

El gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, agradeció que se haya elegido a Gualeguaychú como sede del evento y manifestó su apoyo al sector productivo y expresó: «somos un gobierno que ha estado siempre del lado del campo, siempre hemos sido socios y hemos entendido qué es lo que necesita el campo del Estado. El campo es nuestro sector más competitivo y, además, uno de los más competitivos del mundo», aseveró.

Anuncio histórico

En el marco del Simposio, los gobiernos de Argentina y Uruguay anunciaron este jueves que se acordó la primera exportación de carne de cerdo a Uruguay, país que tradicionalmente ha importado este producto desde Brasil. De este modo, Argentina enviará por primera vez carne de cerdo (pulpa) enfriada y sin hueso a Uruguay, a un valor de 2.500 dólares por tonelada.

El anuncio fue realizado por el secretario de Bioeconomía, Fernando Villela, quien estuvo acompañado por el ministro de Agricultura y Ganadería del Uruguay, Fernando Mattos; el director de Producción Porcina de Argentina, Eduardo Torrado; y representantes de productores y cámaras porcinas de ambos países.