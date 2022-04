El sector manisero reclama una solución urgente a la falta de combustible

En pleno proceso de arrancado y recolección de maní, para nuestro sector, la ecuación es muy simple: sin abastecimiento de combustible, no circulan los camiones que trasladan la mercadería y, por ende, las cosechadoras no pueden trabajar en el campo. Freno total. La situación es grave y acuciante para nuestra economía regional, primera exportadora mundial de este producto. Desde la Cámara Argentina del Maní estamos reclamando a las autoridades, y con urgencia, la inmediata solución a la faltante de combustible, así como también la liberación de las rutas, que impide la normal circulación. Asimismo, a nuestro reclamo se suma una gran decepción luego de conocer que no prosperó la mesa de trabajo entre la Federación de Trasportadores Argentinos y el Ministerio de Transporte, este miércoles 13 de abril.