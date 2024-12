El impacto de la granizada del jueves 12 en 9 de Julio: Causo serios daños en al menos 7.000 hectareas del distrito

El pasado jueves 12 de diciembre un fuerte granizo afectó severamente zonas del partido de 9 de Julio, generando importantes pérdidas en cultivos de soja, maíz, girasol y el trigo. La tormenta atravesó la localidad de Quiroga (9 de Julio), y hasta Olascoaga (Bragado).

Conforme a un relevamiento de Sociedad Rural de 9 de Julio, la tormenta abarco un aérea de 40.000 has de las cuales unas 7.000 has fueron mayormente afectadas, gracias a los datos aportados por INTA; CIANJ; AAPRESID y productores afectados se concluye que las zonas del El Tejar y Naón (9 de Julio), fueron entre las más afectadas y de las cuales se relevaron 4.000 has que presentan daños totales, mientras que las hectáreas restantes sufrieron daños de distinta magnitud, detalla el informe de la entidad Rural.

Se estima que de estas 4.000 has., un 50% representa al cultivo de soja de primera, el 20% al maíz, 10% girasol y el 20% del trigo, listo para cosechar.

Al respecto, el presidente de Sociedad Rural, el Ing. Agr. Hugo Enirquez recordó que algunos de estos productores afectados, también se vieron afectados con aquella «supercelda» climática que se sufrió el 19 de marzo de este año y que alcanzo a unas 100.000has del distrito y que causo serios daños en la ciudad cabecera.

Este evento, el del 12 de diciembre, representa un duro golpe para los productores locales, quienes deberán evaluar las estrategias para enfrentar las pérdidas económicas y la afectación en los ciclos productivos.

Con los valores actualizados para los cultivos en USD por tonelada y tomando rindes promedios de la zona, recalculamos las pérdidas económicas de las 4.000 hectáreas relevadas con daños totales en un total aproximado de 3.928.000 USD.

Las pérdidas ocasionadas por el granizo ponen de manifiesto los riesgos inherentes a la actividad y la gran inversión que realiza cada productor en cada campaña.

La agricultura, a pesar de ser fundamental para la economía regional y nacional, está expuesta a riesgos climáticos que pueden poner en jaque toda una temporada productiva.