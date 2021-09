El Gobierno provincial le quita a la Escuela de Estética el terreno donde estaba determinado construirse el edificio

El pasado miércoles 1 en conferencia de prensa, autoridades del Consejo Escolar brindaron un informe amplio sobre acerca de temas que competen, donde sus consejeros escolares hicieron hincapié en la decisión del gobierno provincial de cambiar el destino del inmueble que iba a ser destinado para el edificio propio de la Escuela de Estética y que se usará para la Casa de la Provincia.

Se trata del terreno ubicado en la esquina de Alsina y Mendoza, frente a la Plaza Italia y a la CEyS. No se sabe si a la Escuela de Estética se le asignará otro terreno para construir la casa propia, informaron.

Al respecto la consejera escolar Eliana Moro señaló “no decimos que la Casa de la Provincia no tiene su importancia, y su funcionamiento; sí me parece que a la hora de tomar o de priorizar cuestiones edilicias que corresponden al distrito de 9 de Julio, la educación no ha sido tenida en cuenta”.

“Nosotros somos los que ejecutamos las obras, con el Fondo Educativo: somos la cara visible de estas construcciones. Manifestamos la disconformidad de todo el cuerpo, por lo que entendemos que la comunidad debe saber que recibimos estas indicaciones y nada más, explico.

No buscamos culpables, hay responsabilidades compartidas y a nosotros nos indicaron esta cuestión, señaló Moro quien agregó que desconocen si hay disponible otro terreno para la Escuela de Estética. Señaló además que si bien se va a construir una secundaria, también la Escuela de Estética necesita un lugar propio.

Por su parte Juan José Gutiérrez agregó que la unanimidad de los bloques que componen este cuerpo de consejeros estuvieron de acuerdo en este tipo de manifestación. Más que oposición, nosotros estamos con dolor porque tuvimos muchos meses de trabajo en reuniones de UEGD y en La Plata para concertar una obra con la factiblidad aprobada. Volvemos todo a fojas cero y tenemos que empezar de nuevo”.

En tanto que Roberto Asenjo se manifestó grafico que es un proyecto trunco de la Escuela de Estética y calificó la decisión de arbitraria y prepotente de parte del Gobierno de la Provincia: no hemos sido consultados en ningún momento y el terreno pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación. Todo lo que es infraestructura pasa por el Consejo Escolar. Es una vergüenza que haya pasado esto. El Gobernador Axel Kicillof es el responsable de que la Escuela de Estética no pueda hacerse en ese lugar y hasta el momento no tenemos asignado ningún otro terreno. Es un arrebato a la Dirección de Cultura y Educación. El Consejo Escolar no avaló nada, aclaro ante la prensa.

Cerrando el tema, la Presidenta del Consejo Escolar, Cintia Tello señaló que esto nos molestó mucho, demanda mucho tiempo hacer un proyecto de Infraestructura y que sin previo aviso nos enteremos por arriba que se va a destinar a la Casa de la Provincia nos molesta, insistió, porque están desestimando nuestro trabajo y de la Escuela de Estetica. Habíamos preparado un proyecto que fue requerido desde hace varios años para la Escuela de Estética, y que es una necesidad.

AUXILIARES

En otro orden la consejera escolar Nancy Lozano Referente de Auxiliares recordó que los actos públicos para el personal continúan de manera virtual debido a la pandemia. Nos hemos organizado colocando en el blog del Consejo Escolar los cargos, todos los días hay un link diferente para ingresar y participar» comentó y aclaró que cada acto público necesita una declaración jurada de salud del día manifestando el estado de salud de cada auxiliar.

Recordó que en el mes de agosto se realizaron los movimientos de titulares y de mensualizados, donde cada agente pudo cambiar su lugar de trabajo. También se crearon ocho cargos nuevos a mensualizar. Desde el 10 de agosto se hicieron las inscripciones en forma on line, a través de la página ABC. La nueva modalidad es que del 6 de septiembre al 1º de octubre se inscriben los que lo hacen por primera vez como quienes tienen que adjuntar alguna documentación. Ahora todo eso se hace en forma on line o virtual.

Lozano también informo que son necesarios los estudios psicofísicos, para los auxiliares y los antecedentes penales provinciales vía on line en la Comisaría.

MOBILIARIO

Al respecto Eliana Moro habló del tema del mobiliario escolar. Recordó que a principios de año se hizo una compra y se distribuyó, una importante cantidad. «Así y todo hoy en día necesitamos que desde el nivel central depositarse estos fondos importantes porque hay instituciones que lo requieren», comentó la consejera escolar.

En ese sentido explicó Moro que con el tema de las burbujas se hizo un trabajo para que todos estén en condiciones y con la vuelta a la presencialidad, si bien se ha acortado el distanciamiento «tenemos necesidades que estamos tratando de solucionar, prestando de una escuela a la otra. No es lo ideal.

INFRAESTRUCTURA

En cuanto a infraestructura, informó que se está terminando la batería de baños de la Escuela 22 de 12 de Octubre, próxima a inaugurar. Anticipó que este jueves estaba prevista la visita de obras, para la ampliación de la Escuela Nro 21 de El Provincial prevista en 11 millones de pesos que se realizará con el Fondo Educativo Municipal. El día 31 de agosto con fondos del Programa de Emergencias Educativa Provincial el cuerpo de consejeros adjudicó la obra a la empresa Bauen Soft para la batería de baños para la Escuela Secundaria Nº 12 (funciona en el edificio de la EP N4) que comenzará a ejecutarse en diez días, se adjudicó la obra de pozos sépticos u baños de la Escuela Nº 41 de La Corona y están a la espera de la resolución que habilite la obra del JIRIM Nº 9 de Cambaceres.

Por el Fondo Compensador se realizó una inversión muy importante por el tema gas, debido a que «varias instituciones tuvieron cortado el servicio por distintos motivos y eso nos ayuda a optimizar las instalaciones, aprovechando la prontitud que nos permite el fondo.

SERVICIO ALIMENTARIO

En relación al Servicio Alimentario Escolar se informó que en la vuelta a la presencialidad completa en la mayoría de los establecimientos educativos de 9 de Julio desde el 1º de septiembre, Cintia Tello informó que con el SAE se asiste a los alumnos con colaciones simples y además se sigue contando con 13.200 módulos mensuales para todas las familias que lo necesitan.

Desde el 11 de agosto se habilitaron residencias y albergues, en el caso de 9 de Julio hay 4 (Secundaria 1, Secundaria Nº 2, Técnica Nº 2 y CEPT Nº 15. Esos establecimientos cuentan con el servicio completo de almuerzo, cena, desayuno y merienda. No se sabe hasta cuando se entregarán los módulos y tampoco se conocen las novedades de apertura de comedores escolares.

MERCADERIA DECOMISADA

Finalmente y en a una compra realizada en diciembre de 2020, un proveedor entregó 1428 latas de peras con vencimientos adulterados. Oportunamente el Consejo Escolar realizó el procedimiento con Bromatología. Por una orden de Provincia en la jornada el martes 31 de agosto se determinó decomisar la mercadería y se destruya 1428 latas, para cerrar este tema. La rápida decisión del Consejo impidió que nadie sufriera ningún inconveniente informaron sus integrantes. De esta manera quedó cerrado el caso.