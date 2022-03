El coronavirus fue la segunda causa de muerte de los argentinos de entre 18 y 59 años en 2020

A nivel país, la COVID-19 fue la segunda causa de muerte en el grupo de 18 a 59 años y la tercera causa de muerte en mayores de 60 años en 2020, según un resumen de los datos oficiales de mortalidad 2020 que presentó hoy el Ministerio de Salud de la Nación durante una reunión con la Red Argentina de Periodismo Científico, de la que participó Chequeado.

El sistema de estadísticas vitales proporciona los datos para la elaboración de la información estadística sobre las defunciones ocurridas en la Argentina. Durante la pandemia, que exige monitoreo en tiempo real de los eventos, el registro de mortalidad se realizó a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), y adicionalmente se realizaron estudios de exceso de mortalidad a través de datos preliminares aportados por los registros civiles y oficinas de estadísticas de las 24 jurisdicciones del país.

Durante 2020 hubo 376.279 muertes. La tasa de mortalidad fue de 8,3 por mil habitantes, un 10% superior a 2019. Además, el aumento en la tasa de mortalidad de varones fue superior al de las mujeres (11,2% versus 5,5%).

Las principales causas de muerte registraron un descenso en la cantidad de fallecidos y en las tasas de mortalidad entre 2019 y 2020, a excepción de las enfermedades del corazón y la diabetes.

El análisis por grupo etario muestra que las principales causas de muerte fueron los tumores, la COVID-19 y las enfermedades del corazón en personas entre 18 y 59 años y las enfermedades del corazón, los tumores y la COVID-19 en mayores de 60 años.

Las muertes por lesiones o envenenamientos ocasionados por causas externas registraron un descenso cercano al 15%. Las defunciones debidas a accidentes fueron las que mayor disminución tuvieron, seguidas de las provocadas por lesiones autoinfligidas.

A nivel país, la COVID-19 fue segunda causa de muerte en el grupo de 18 a 59 años y tercera causa de muerte en mayores de 60 años. “Es importante aclarar que, si bien el grupo de mayores de 60 años constituyó en la Argentina más del 80% de los fallecidos por COVID, es un grupo poblacional con alta mortalidad por otras causas también”, explicó Analia Rearte, directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica de la cartera sanitaria.

Exceso de mortalidad

Del análisis de los datos de estadísticas vitales surge que el exceso de mortalidad registrado en la Argentina para 2020 fue de 8,9%. Esto es cuántas muertes por encima de lo esperado (comparando mortalidad 2015 a 2019) se produjeron y que podrían ser adjudicables a la pandemia.

El exceso de mortalidad mide no solo las muertes por COVID-19 sino además todas aquellas muertes que puedan haberse dado debido a la falta de respuesta del sistema de salud por la situación de pandemia.

“El exceso de mortalidad que presentó la Argentina para 2020 fue de 8,9%. Ese exceso de mortalidad no sólo es esperable para una pandemia, sino que incluso es menor que en muchos otros países. Eso habla, por un lado, que las medidas sanitarias implementadas en 2020 destinadas a disminuir las muertes -cuando no teníamos vacunas- tuvieron su efecto. Y, por el otro, que el tiempo ganado de los primeros meses para ampliar el sistema de salud hizo que en la Argentina se pudiera dar respuesta no sólo al coronavirus sino al resto de las enfermedades”, sostuvo Rearte.

Según la especialista, el subregistro de los sistemas de vigilancia fue uno de los principales desafíos en todos los países del mundo. La comparación de las muertes por COVID-19 que surgen de las estadísticas vitales, con las notificadas en el SNVS da para Argentina una razón de 1,14 (1,14 veces más muertes que las registradas en el SNVS).

En una revisión sistemática publicada en la revista científica The Lancet, se reportó que la razón entre lo registrado y lo estimado por exceso de mortalidad fue: de 3.07 global, para Argentina de 1.2, Alemania 1.82, Finlandia 5.03, Dinamarca 3.18, Canadá 1.44, Japón 6.02, lo que expresa la dificultad en el registro de mortalidad en sistemas de vigilancia durante la pandemia.

“Cuando nos preguntan por qué la Argentina tiene una de las mortalidades [por COVID-19] más altas, es porque tuvimos una sensibilidad y robustez en el registro muy importante. Desde el principio dijimos que de a poco lo íbamos a poder mostrar con el exceso de mortalidad. La Argentina tiene un sistema de vigilancia de casos y muertes sensible, robusto y confiable y es por eso que registramos la cantidad de personas que fallecieron”, sostuvo Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación.

Y agregó: “Formamos una comisión para el análisis de la mortalidad y poder desagregar las personas que fallecieron por COVID-19 y con COVID-19”.

