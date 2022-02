Eduardo Cerdeira: “me auto convoque junto a otros compañeros para trabajar por el peronismo de 9 de Julio”

El pasado jueves 17 se dio el cierre de presentación de listas con la nómina de candidatos para las elecciones internas del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y que celebrara sus comicios en los 135 municipios bonaerenses el próximo 27 de marzo, para elegir autoridades partidarias.

En ese marco en 9 de Julio se conoció que se habría presentado una sola lista para competir en las elecciones, ahora falta que la misma sea aprobado por la Junta Electoral del PJ.

Quien encabeza la lista de candidatos es el Dr. Eduardo Cerdeira, militante con larga historia en el PJ nuevejuliense, llegando a ser funcionario del ex Intendente Martin Callegaro, luego fue electo concejal del PJ. Le acompañan en la vice presidencia Sandra Saradi y como Secretario, el actual Concejal Cristian Martin.

En dialogo con El Regional Digital, Cerdeira manifestó “me auto convoque junto a otros compañeros para trabajar por el peronismo de 9 de Julio y a conformar una lista de unidad, aunque alguna línea no se integró hemos presentado la lista y al menos hasta lo que sabemos es la única que se presentó por el Partido Justicialista de 9 de Julio”, informo.

Cerdeira manifestó que “esto empezó luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre último donde tocamos fondo con los resultados electorales en 9 de Julio y a partir de ello comenzamos llamar a afiliados partidarios, dirigentes muy relacionados con el partido, por lo que propusimos que para presidir el partido no debe ser alguien que no tenga intenciones de competir en las elecciones del 2023, porque pude darse al Partido como un trampolín político, por lo que es necesario ese requisito, puntualizo Eduardo Cerdeira en comunicación con El Regional Digital.

Cerdeira subrayo que a 9 de Julio le falta peronismo y antes de ganar el gobierno municipal debemos ordenar el Partido y tener a los militantes dentro del partido, de lo contrario nada se alcanzara”, evaluó.

Consultado por el resto de la nómina de afiliados que integran la lista, manifestó que la misma se dará a conocer una vez que sea aprobada la misma por la Junta Electoral y se lo hará en una conferencia de prensa anticipo.

Finalmente acerca de la actual conducción del PJ nuevejuliense, Cerdeira expreso “nosotros quisimos integrar la lista con un pie de igualdad, pero algunos compañeros creyeron convenientes no participar, y otros que yo no puedo ser presidente del Partido, otros quisieron ser ellos presidente”, por lo que Eduardo Cerdeira analizo que el cierre de lista no debe ser un impedimento para seguir bregando por la unidad, destaco Cerdeira.