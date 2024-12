Economías regionales: las exportaciones crecieron 29,3% en dólares y 23,4% en toneladas

Octubre terminó con un incremento en las exportaciones de las economías regionales del 29,3% en dólares y 23,4% en toneladas, una suba interanual de US$ 1.990,3 millones en el total exportado y de 1,3 millones de toneladas en el volumen comercializado. El precio promedio de exportación de las economías regionales argentinas se ubicó en US$ 1.233, según informa este domingo CAME. Las exportaciones regionales alcanzaron los US$ 8.777 millones exportados en el período noviembre 2023 a octubre 2024, habiendo importado US$ 914 millones, lo que arroja un superávit comercial de US$ 7.863 millones.

El sector demuestra poder de recuperación, tras haber sufrido tres sequías seguidas y heladas tempranas que afectaron los niveles de producción. Durante el período analizado se presentó una alta volatilidad de los precios internacionales, como así también aperturas de nuevos mercados para colocar los diversos productos y subproductos de las economías regionales, de acuerdo con el Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La provincia de Buenos Aires más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (se toman los domicilios fiscales) es la principal región exportadora del país, representando un 50,8% del total exportado en dólares por las economías regionales. En el período analizado, Buenos Aires y CABA tuvieron ingresos por exportación de US$ 4.459,3 millones, lo que representa un aumento interanual del 32,9% en dólares exportados. El complejo más representativo en sus exportaciones fue el porcino y caprino, habiendo comercializado US$ 433,4 millones, un 9,7% del total exportado por la región.

A nivel país, durante el período noviembre 2023 a octubre 2024 el complejo azucarero registró un crecimiento del 629,8%, alcanzando los US$ 322,6 millones exportados. Los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos (US$ 191,1 millones), Chile (90,6 millones) y Canadá (21,9 millones); estos tres países concentraron el 94,1% de las operaciones del complejo. El azucarero, además, fue el complejo con mayor crecimiento en volumen: alcanzó las 456.115 toneladas exportadas, un 411,4% más que en el período previo comparado (noviembre 2022 a octubre 2023).

En cuanto a los destinos (solo figuran los puertos de destino), el 32,6% de las ventas regionales al exterior fueron a Europa, adonde se exportó por un total de US$ 2.858,8 millones. Respecto del período anterior, este número representa un aumento del 24,9% en los dólares exportados. El principal socio comercial en el continente fue Países Bajos (no significa que este país tenga más cantidad de importadores que el resto, sino que es hacia donde conviene enviar la mercadería, ya que el puerto de Róterdam es el más grande de la Unión Europea), con un total exportado de US$ 619,9 millones.

En las exportaciones regionales a Europa predominaron las ventas del complejo manisero: comercializó por US$ 1.068,3 millones, el 37,4% de las ventas al continente.