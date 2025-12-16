Drama en pleno incendio sobre la Ruta 201: un auto atropelló a cuatro bomberos y uno perdió la vida

La noche del lunes terminó en tragedia sobre uno de los cruces más transitados del oeste del Conurbano bonaerense, precisamente El Palomar. Allí un vehículo embistió de lleno a una dotación de Bomberos Voluntarios que trabajaba en la extinción de un incendio de basural y provocó la muerte de uno de los servidores públicos, además de dejar a otros tres en estado crítico.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 en la intersección de la avenida Márquez y la Ruta 201, límite entre los partidos de Morón y Tres de Febrero. Allí, cuatro bomberos se encontraban realizando tareas preventivas al costado de la traza cuando, por causas que aún se investigan, un conductor perdió el control y los atropelló violentamente.

El impacto fue devastador. Uno de los bomberos falleció en el lugar a raíz de las graves heridas sufridas, mientras que sus tres compañeros fueron asistidos de urgencia y trasladados a distintos centros de salud de la región. Dos de ellos permanecen internados en los hospitales Bocalandro y Carrillo, en Ciudadela, y el tercero fue derivado al hospital Güemes de Haedo. Todos se encuentran con pronóstico reservado. La víctima fatal fue identificada como Matías Di Paolo.

La escena generó un amplio despliegue de fuerzas de emergencia y un profundo clima de consternación. Compañeros del cuartel, vecinos y familiares se acercaron al lugar mientras se desarrollaban las pericias y se interrumpía el tránsito en la zona.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios expresaron su dolor por la pérdida y acompañaron públicamente a la familia del fallecido. “Es un golpe muy duro para toda la institución”, señalaron en un breve comunicado.

En paralelo, las autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar la responsabilidad del conductor involucrado. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo detenciones ni las condiciones en las que circulaba el vehículo.