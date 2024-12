Doble parricidio: condenaron a perpetua a Martín del Río por el crimen de sus padres en Vicente López

El Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro halló responsable a Martín del Río por el delito de “doble homicidio calificado por el vínculo, por la alevosía, por el uso de arma de fuego y por ser premeditado” al haber matado a sus padres José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso el 24 de agosto de 2022 en la localidad de Vicente López. El acusado fue condenado por un jurado popular y cumplirá con reclusión perpetua, según confirmó la jueza María Coehlo en la audiencia de cesura realizada minutos después. Mientras tanto, la defensa ya confirmó que apelará la sentencia.

La decisión del jurado popular, que fue unánime, se conoció tras los alegatos de los defensores Mónica Chirivin y Gastón Salomón; de la querella, conformada por los abogados Félix Linfante y Marcelo D’Angelo; y de la Fiscalía, compuesta por Alejandra Musso, Marcela Semeria y Gastón Larramendi.

La fiscal Semeria fue contundente: “Hoy, más allá de cualquier duda razonable, la Fiscalía ha probado que el día 24 de agosto de 2022, entre las 17:30 a las 18:30 horas, Del Rio, actuando sobre seguro, conforme había sido su plan, colocó en estado de indefensión de sus padres y con el uso de un arma de fuego de su familia efectuó tres disparos a su papá y un disparo a quien lo estaba mirando, a su mamá. Les quitó la vida. Todo para encubrir y no revelar las mentiras en torno al desmanejo del patrimonio familiar”.

Mientras que la defensora Chirivin aseguró que “se lo trata de ubicar a Martín en la escena de hecho donde no está y se lo voy a decir todos los días aunque tenga que ir a la Corte de La Haya porque no está y voy a seguir insistiendo en la inocencia de Martín”. E insistió: “No hay una sola prueba en la escena del hecho que acredita que Martín mató a sus padres. No necesitamos el móvil, necesitamos saber quién, cómo y por qué. Tenemos que saber quién es el autor o los autores”.

Últimas palabras

Del Rio escuchó la sentencia desde el banco de los acusados ubicado en el lateral derecho de la sala del Tribunal N°7 de San Isidro y no mostró ninguna emoción.

El culpable, de 50 años, pronunció sus “últimas palabras” ante los 12 miembros del jurado y afirmó nuevamente que “es inocente”, al tiempo que expresó: “Es imposible haber cometido este hecho al no estar en el lugar y sin que el arma homicida haya pasado cerca mío”.

En este sentido, señaló: “Soy completamente inocente. Amo a mis madres y todos los días rezo por mis hijos. Quiero que la Fiscalía pruebe quienes son los culpables de este asesinato. Espero que esto se resuelva”.

Por su parte, Nina Aquino, la mucama que estuvo 13 días detenida, se mostró contenta tras conocer el veredicto, según expresó a Noticias Argentinas: “Perpetua para ese hijo de puta. Que se pudra en la cárcel y pague lo que le hizo a sus padres, a mí y a mis hijos. Estoy muy emocionada”.

Durante la audiencia de cesura, los defensores afirmaron que su cliente no estuvo presente en la escena del crimen y reafirmaron su inocencia, mientras que tanto los fiscales y los querellantes reclamaron que Del Río sea condenado a prisión perpetua, lo que finalmente se confirmó.

“Estamos tranquilos para ir a Casación”

Mónica Chirivin, la abogada de Martín del Río, confirmó por su parte a Noticias Argentinas que apelará la sentencia dictaminada por la jueza María Coelho.

Chivirin afirmó: “No nos olvidemos que hay un jurado contaminado, que es algo que ya se sabía y que la Fiscalía tenía un dominio absoluto de las pruebas, así que está todo como se esperaba”.

Asimismo, explicó: “Lo bueno de esto es que hay más de 20 reservas que se hacen para la casación y bueno, iremos allí y ahí todas las irregularidades y barbaridades que se cometieron, saldrán a la luz”. Y detalló: “En Casación tal vez se revierta, como corresponde, pero no me quejo del veredicto, yo estoy muy conforme con mi trabajo y con el de Gastón [Salomón, el otro defensor], hemos hecho lo que se pudo con nada, así que es muy difícil todo. La sensación es la que esperaba, a mí no me sorprende”

Por otro lado, la letrada comentó que durante el debate “fueron constantes las objeciones que formulaban la fiscalía y no se nos dejó, a veces, ni repreguntar y tampoco incorporar prueba, si bien ya se había estipulado la incorporación de prueba en las audiencias preliminares”.

Luego de mencionar que la salud de Del Río “está muy deteriorada”, la abogada señaló con optimismo: “era previsible que esto pasara y tengo formuladas no menos de 20 reservas en los cinco días de debate. Así que estamos muy tranquilos para ir a Casación”.

Un 24 de agosto

El abogado jubilado, expolicía y comerciante José Enrique Del Río (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72) aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno-, el 25 de agosto de 2022 en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Por el crimen estuvo detenida más de diez días María Ninfa “Nina” Acosta, la empleada de la casa de las víctimas acusada de ser la “entregadora”.

Su hijo menor y ahora condenado a perpetua, Martín Del Río, fue detenido el 7 de septiembre.