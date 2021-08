Destacado Cabañero de 9 de Julio disminuye el uso de antiparasitarios y fitosanitarios en su campo y nos cuenta sus resultados

Luciano Macaroni un habitué como expositor ganadero de la muestra palermitana de la Sociedad Rural Argentina trabaja en estos días en una venta directa de sus reproductores y prepara sus animales Shorthorn y Aberdeen Angus para la exposición ganadera que se dará en la Sociedad Rural de Junín del 12 al 14 de este mes.

Macaroni tercera generación de productores agropecuario en el establecimiento Santa María en cercanías de la localidad de Facundo Quiroga recibió a El Regional Digital donde compartió el trabajo que se está realizando en el lugar y como se desarrolla la venta de reproductores, ya que por segundo año consecutivo ante la presencia de esta pandemia no realizo el remate de bovinos en su establecimiento.

Según el destacado cabañero con varios premios por su ganadería en Expo Palermo, “las ventas particulares vienen bien y comenzaron con anticipación”, resalto.

Disminuye el uso de antiparasitarios y fitosanitarios

En mayo del 2019 en la empresa familiar agropecuaria tomaron la decisión de iniciar un proceso de dejar de usar antiparasitario y agroquímicos (aclaro que no van camino a una producción orgánica), no se cura para la mosca de los cuernos y la verdad que es impresionante como cambia el campo, tal vez en los animales no se nota tanto, pero a campo es visible, sostuvo.

El productor nuevejuliense explico que iniciar este proceso por ejemplo empezó a visualizar que al no usar antiparasitarios la acción de los escarabajos incorporan la bosta y dejan el suelo muy permeable al agua, empiezan a ver organismos”, y aseguro que el cambio es impresionante (Ver video).

Además manifestó que no se comporta de manera extremista dejando morir un animal, y si cumplir con la vacunación obligatoria (respiratorias, diarreas, etc), si se dejó de desparasitar, hace dos años.

Como estrategia, comento que hace HPG y la verdad que se encuentra con cero, por lo que mientras se encuentren animales sin carga de parasito, se los deja sin parasitar y agrego que el objetivo es tender a multiplicar los animales que se adaptan y resistentes a los parásitos, y que quien compre un reproductor lo lleve adaptado al no uso de este medicamento, después si lo quiere desparasitar es su decisión.

En cuanto a fitosanitarios detallo que el campo es ciento por ciento ganadero, por lo que no se hace agricultura, solo maíz al que luego de la carga animal se hace disco y cincel, realizando una siembra con un lote bastante limpio y solo se aplica una sola vez glifosato, informo.