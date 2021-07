Desarrollan la primera producción de hidroponía en 9 de Julio

Verde fuerte, planta vigoroso y con un peso de 250 gramos, asi son las primeras plantas de lechuga que produjeron en HolaPonia, el primer emprendimiento de HIDROPONIA en el partido de 9 de Julio cuatro emprendedores locales.

La historia de este desarrollo nace en dos caminos aseguran sus impulsores, por un lado el Ing. Juan Lucas Ibañez en una travesia con un amigo en Nepal, donde la pandemia del covid lo frena durante tres meses y es allí donde surge en las largas horas, pensar en un cultivo de hidroponía.

El otro camino es Francisco Gavalda que debió radicarse en 9 de Julio por esta pandemia, y junto a su padre Mauricio y otro Ing. Agr. como Tomas López iniciaron el análisis y viabilidad de cultivar hidroponía.

Los emprendedores todos se conocían, por lo que no fue difícil encajar sus objetivos y dieron a rodar con la construcción de un primer desarrollo para 90 plantas que construyeron en una quinta de la ciudad.

Tomas asegura que las virtudes del producto son muy notorias, en primer lugar se comercializa una planta viva, ya que no se le corta la raíz y la planta tiene más días de vigorosidad y calidad. Tampoco se utiliza químicos ya que no tiene problemas de malezas y en cuanto a insectos se utiliza un sistema control donde no tiene contacto con la planta.

Las respuestas de las primeras dos cosechas fueron auspiciosas, las vendieron en verdulerías locales y la aceptación fue muy buena, comento Francisco Gavalda a El Regional Digital que visito el emprendimiento.

Ahora estamos en un estudio de mercado y vamos en la búsqueda de un terreno mayor para producir más, indico Francisco.

En ese sentido la Sub Secretaria de Producción de la Municipalidad de 9 de Julio a cargo de Victor Altare acerco su area para las necesidades que requiera el emprendimiento, en especial en lo que refiere a cuestiones municipales y de ordenanzas.

La Hidroponía es el arte de cultivar plantas sin usar suelo agrícola. En los cultivos sin suelo, éste es reemplazado por un sustrato inerte donde los nutrientes (el alimento) que necesita la planta para vivir y producir son entregados en el agua que puede ser por sistema flotación o la utilización de una cañería en ambos casos debe darse una recirculación del agua.

A través de la hidroponía es posible cultivar distintas hortalizas y plantas aromáticas; algunos ejemplos de verduras son: acelgas, lechuga, alcachofas, ajos, berenjenas, betabeles, brócolis, calabazas, cebollas, chícharos, coles, coliflores, ejotes, jitomates, pepinos, rábanos, tomates, zanahorias, entre otros.