Del Potencial al Rendimiento: NK 825 Viptera3 CL, el jugador que necesita el campo en maíz

El Workshop NK desarrollado en la ciudad de Pergamino se focalizo en el portfolio de maíces NK Semillas, donde el Ing. Agr. Pedro Terenzi, Extensionista de la empresa para región núcleo trazo la capacidad de respuesta que dan los híbridos NK Semillas y adaptables a las diferentes zonas.

El encuentro también hizo foco en la protección de cultivos, el clima y la economía. Sin embargo, el Workshop desplego las respuestas que vienen dando los híbridos del portfolio NK en maíz, donde se hizo mención del NK 835 Viptera3, NK 855 Viptera3, NK 842 viptera 3, y el NK 825 Viptera3 CL, un hibrido que se presento al mercado en la ultima campaña y sus respuestas han sido sorprendentes en rindes, lo que lo convierte en el jugador que necesita el campo si de rinde se trata.

El nuevo material es de alto potencial de rendimiento y se destaca por una amplia adaptabilidad. Se destaca su excelencia en fechas de siembra temprana y tardías.

Si se mira desde el lado agronómico, su perfil sanitario esta acompañado por la tecnología CL para el control de malezas; y bien se lo puede colocar en ambientes superior a los 9.000 kilos /ha o inferior a ello, con una madurez de 122 dias, comento el Ing. Terenzi.