Dejar la queja y pasar al compromiso: Fernando Mato en su último discurso en La Rural, resalto el trabajo logrado, el dialogo institucional, obras y un fuerte pedido a productores rurales

Se desarrolló este sábado 5 el esperado almuerzo de la Exposición de Sociedad Rural de 9 de Julio. Sin duda el mismo siempre es una caja de resonancia de las respuestas del Municipio a los productores, el trabajo gremial, las políticas públicas provinciales y nacionales, la seguridad rural, mercados, el clima entre otros temas que siempre están muy ligado con la producción primaria.

En esta oportunidad el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, tenía frente así un auditorio de su último discurso. En noviembre finalizara su mandato al frente de la entidad, sobre el que dijo “Cuando asumí, saliendo de la pandemia, nunca pensé que iba a sentir tanto acompañamiento de quienes estaban en la comisión directiva, fueron 4 años de mucho trabajo, de muchas ideas y de esfuerzos compartidos.

Hoy al mirar atrás me siento tan agradecido a todos los miembros, que supieron marcarme el camino, que me dieron la posibilidad de ser un equipo y hacerme creer que podía volar, porque detrás estaban ellos. Les agradeció a los mismos y a su familia que le permitió desarrollar esta pasión”, dijo de manera emocionada.

El discurso del presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio se dio frente a socios, productores rurales, industriales, comerciantes, y ante la Intendente Municipal, María José Gentile.

Hizo una mención sobre la exposición, destacando el compromiso de todos, y comento lo “complejo y difícil de transitar, con cambios que al menos movieron las estructuras, y que pretendemos se sigan moviendo, para que dé una buena vez la cultura del trabajo y la honestidad sean las ganadoras de nuestra sociedad”.

El Dialogo y la propuesta traen resultados

Al referirse sobre el trabajo de la institución, destaco el trabajo para con la actual gestión municipal, acercando ideas y propuestas, aun cuando hay diferencias, que es lógico que estén, es saludable que las haya, y mucho más saludable que podamos transitarlas a partir de un dialogo, honesto y sincero.

Es mucho más fácil tener un enemigo con quien pelear desde la vereda de enfrente y solo quejarse. Que apostar al dialogo, aportar ideas, trabajar en conjunto y caminar con las diferencias, sostuvo.

Como parte de la propuesta trajo a memoria el trabajo del Semáforo de Caminos Rurales, un formato colaborativo de obtención de información sobre el estado de los mismos, información que no existía. Empezamos con ocho productores referentes, hoy son más de cuarenta que todos los meses nos informan, eso es compromiso, aseguro.

Ese semáforo es hoy una referencia que sirve al Secretario de obras públicas para saber y estar informado del estado de los caminos.

A su vez recibimos por parte del municipio, la información de un plan de trabajo previo, el trabajo realizado y también los números económicos, cabe destacar que, por primera vez en mucho tiempo. Todos estos datos, los analizamos, y después preguntamos, sugerimos, escuchamos, dialogamos y aportamos ideas, explico ante los comensales del almuerzo en La Rural.

Según manifestó Fernando Mato, hay un diagnóstico, hay una planificación de trabajo, y una rendición de cuentas. Se empiezan a ver resultados y seguimos avanzando en el proceso pidiendo una planificación para la renovación del parque vial, este último punto esperamos tenerlo a corto plazo, pidió.

Parece poco, pero si pensamos que hace más de un año atrás, estábamos parados en la queja, sin ningún resultado a la vista, hoy, podemos decir que ese difícil camino del diálogo está dando algunos frutos, que ese dialogo es de a dos y que nos genera esperanza.

También se refirió a la producción, apostamos a los avances de la Subsecretaria en los próximos meses, tratando también de aportar nuestra mirada y las necesidades de los productores, indico.

Fernando Mato, no dejo de lado el trabajo realizado en materia de fitosanitarios e indico que se promulgo la ordenanza y seguiremos haciendo para mejorar el medio ambiente, para eso pedimos la colaboración a todos los productores para promover las buenas prácticas agrícolas, como asi también la responsabilidad del municipio en la ejecución de la ordenanza.

Seguridad: La ruralidad debe ser segura

En otro párrafo se refirió a la seguridad, explico lo hecho desde la institución ante el municipio, policial, la Ayudantía de Fiscal, y también con los damnificados. Pidió que la Justicia acelere sus tiempos en resolver los casos, y se nos escuche, sino la ventaja la saca el delincuente. La ruralidad debe ser segura, reclamo.

Mensaje al arco político

También se dirigió a la política (en general) en que aprendan a tener diferencias de pensamiento, que no es malo, que no deben reaccionar y pelearse sin sentido, sino construir desde las mismas. Tengan en cuenta, señores políticos, que, en el medio de sus discusiones interesadas y ambiciosas, están los ciudadanos que trabajan todo el día y mantienen las arcas públicas”, recordó.

Sobre esto enfatizo que “no pueden seguir con formas de hace cincuenta años. También los gremios se manejan con prácticas vencidas”.

El compromiso de los productores

Fernando Mato en su última parte de su discurso se dirigió a los productores agropecuarios. “Los quiero llamar a comprometerse en la participación institucional, en cualquiera de las instituciones agropecuarias existentes.

Nosotros ya dimos el paso, dejamos la queja, que es adictiva, cómoda, no requiere compromiso, y que durante muchos años nos ocupó falsamente de los reclamos, sin resultados. Cambiamos al compromiso, participando de las instituciones, que son las que finalmente nos representan, no va Fernando Mato como tal a hablar con la intendente, va la Sociedad Rural de Nueve de Julio, no va Ignacio Kovarsky presidente de Carbap a hablar con el gobernador, va Carbap, eso es la representación institucional y la fuerza que cada institución tiene, recordó ante más de doscientos asistentes al encuentro de la inauguración.

En ese sentido pidió “ahora queremos que vos productor, también dejes la queja y le des paso al compromiso. Somos responsables y constructores de nuestra realidad, comprometámonos.