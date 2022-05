Dardo de Guzmán contra Kicillof: lo “empujaba” a ser más duro

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo hoy que en el momento en que se restructuró la deuda privada “empujó” al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof –junto a otros mandatarios provinciales a los que no individualizó- a ser “más duro” con sus propias negociaciones de deudas.

El dardo de Guzmán contra Kicillof se produjo durante su visita a Salta, escenario que el ministro de Economía eligió para apuntar a un tópico que en general el kirchnerismo usa para criticar su gestión: que no es lo suficientemente duro, en este caso con los sectores concentrados de la economía local y en la negociación con el FMI.

Ahora, Guzmán pareció devolver el cuestionamiento en los mismos términos y eligió a Kicillof, que cuestionó en algunas oportunidades sus políticas pero, sobre todo, que ha vuelto a convertirse en un asesor central dela vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en materia económica.

“Cuando llegamos al Gobierno, se trabajó en las reestructuraciones de deudas con moneda extranjera en las provincias. Al mismo tiempo que el Gobierno Nacional hizo una profunda restructuración en moneda extranjera de la deuda, las provincias trabajaron en ello, Rafael Brigo, titular de Finanzas en ese momento”, afirmó el ministro de Economía.

Y luego disparó contra el gobernador: “A veces nosotros los empujábamos a ser más duros, al Gobernador también lo empujábamos a ser más duro en la reestructuración, lo mismo que hacíamos con otras provincias, como con la provincia de Buenos Aires, para que sea más dura. Lo cierto es que estos procesos ayudaron a que hoy haya recursos que se usen en vez de pagar intereses, se usen para obra pública que le da más productividad a la Argentina en el futuro”.

A principios de año, Kicillof le había sugerido a Guzmán cambiar la estrategia de negociación con el FMI, durante una reunión con gobernadores. Y luego sugirió que los que no estén dispuesta a “pelear” no deben gestionar, además de advertir que en la Provincia de Buenos Aires “no hay espacio para más ajuste”.

A fines de agosto del año pasado, el gobierno bonaerense informó que logró un acuerdo con el 90% de los tenedores de la deuda nominada en dólares, que superaba los US$7148 millones en esta provincia. Kicillof justificó entonces la demora de más de 18 meses para llegar a un acuerdo con los bonistas.

“En Buenos Aires recibimos una provincia endeudada. Estamos tratando de llegar a un acuerdo. Y todos dicen: cómo tardan, ¿por qué no firman? Tardamos, no firmamos porque no estamos dispuestos a entregar a la provincia, a firmar cualquier cosa que nos pongan enfrente”, dijo en su momento Kicillof

Casi un año antes, Guzmán había cerrado el canje nacional logrando US$42.500 millones de alivio financiero en cinco años. Entonces confirmó que el valor presente neto (VPN) a tasa de descuento de 10% de su oferta subió a US$54,8 centavos por dólar (desde los US$53,5 en la segunda propuesta oficial) para cerrar el deal. (DIB)