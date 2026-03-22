Crece la venta de autos eléctricos e híbridos y el Grupo Antelo explica los motivos

Ya no se discute si autos eléctricos, si o no. Es una realidad y no se la puede rechazar. Además la nueva economía de libre mercado que rige en la actualidad en el país ha impulsado en los últimos 12 meses un importante crecimiento de venta de vehículos eléctricos e híbridos en Argentina.

Al segmento le resta por consolidar una fuerte red de concesionarios con post venta incluida. y la nueva tecnología en poco tiempo ya estará en la puerta de tu casa, sin necesidad de tener que ir a la gran ciudad para adquirir uno modelo de este tipo.

En Grupo Antelo, una trader con mucho trabajo como prestador de servicios a la industria y logística automotriz entendió esto y comenzó desde hace un tiempo a ser el canal para que la tecnología china en eléctricos desembarque en el país.

Como punto de partida para mostrarse, Grupo Antelo eligió Expoagro 2026 y el trabajo fue intenso en la muestra. Para ello Grupo Antelo presento los modelos en Pick up, Mitsubishi Motors y su Suv, también la línea GWN, Chang y JMEV, estos últimos tres en eléctricos e híbridos.

Durante la muestra dada en San Nicolás, Grupo Antelo recibió a integrantes de Pool de Periodistas, a quienes su vocero, Mauricio Hojman, Brand Mananger de Grupo Antelo describió el trabajo de la empresa en Argentina, Uruguay, además del Paraguay.

En Argentina el segmento de eléctricos e híbridos patento durante el 2025, 3.192 unidades, esto significa un 551% mas que el 2024, mientras que en Grupo Antelo, el crecimiento de patentamiento creció a un 340% del market share durante el 2025.

Para este año, la empresa tiene como objetivo llegar a colocar en el mercado 10.000 unidades entre sus marcas representadas, además de ampliar su portfolio de marcas y productos, y consolidar su servicio de pos venta.

Quienes pasaron por el Stand de 9.000 metros cuadrados, de Grupo Antelo en Expoagro, pudieron comprobar, subirse y evacuar consultas en los siguientes vehículos expuestos, como la Mitsubishi L200 y el Outlander.

Tambien la marca GWM con sus modelos Haval y Jolion, H6 y H6GT en versiones híbridas y nafteras; Tank 300; Ora 3 eléctrico; y pick up Poer. En la marca Changan, el CS55 Plus híbrido enchufable; mientras que la marca JMEV en su unidad Easy 3 eléctrico.