Concejales le rechazan un aumento en las Tasas Municipales a Maria Jose Gentile

Se desarrolló este jueves 11 una nueva sesión del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, donde entre los tratamientos que se dieron, uno de ellos fue la documentación 102-2024: D.E. Proyecto de Ordenanza. Ratifica Decreto DTO-2024-375-E-MUNINUE-INT. , la que solicitaba por parte del Poder Ejecutivo un aumento en las Tasas municipales, tales como se habia acordado en el mes de diciembre 2023, en que se avanzaría con un esquema de aumentos cada dos meses, según los niveles inflacionarios publicados por el INDEC.

«Facúltese al Departamento Ejecutivo a incrementar en forma bimestral tasas, derechos, patentes y/o contribuciones contempladas en la presente Ordenanza, cuando el IPC (índice de precios al consumidor), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, supere el 100% acumulado en los últimos doce meses. Dicho incremento no podrá superar el 50% (cincuenta por ciento) del IPC acumulado en el bimestre respectivo anterior, publicado por el INDEC, de acuerdo al Art. 127, y el mismo deberá tratarse en el Concejo Deliberante, acordaron los ediles. El articulo donde se aprobó lo acordado se puede leer ingresando aqui

En la sesión del Concejo Deliberante del mes de marzo, los concejales del PRO buscaron que los demás ediles le aprobaran en un tratamiento sobre tablas, un nuevo aumento, en este caso del 16,9%, y rechazaron ello y solicitaron de manera unánime que debía tratarse en las comisiones correspondientes.

La votación

En la sesión de este jueves 11, tras debatirse en Comisiones, el proyecto del Ejecutivo llego al recinto por la minoría (Juntos Pro) de la comisión, por lo que la votación fue por la negativa de 12 votos por los bloques de UxP, UCR, LLA y Partido del Dialogo, y seis votos en positivo por parte de Juntos Pro.

Fue la Concejal Inés Ormachea, quien solicito a sus pares el acompañamiento del proyecto del Ejecutivo para realizar un ajuste en las Tasas. Los presidentes de los bloques no emitieron palabra y se fue a la correspondiente votación.

Los argumentos del Bloque de UCR porque no acompañar

Tras finalizar la sesión, desde el Bloque de la UCR 9 de Julio emitieron una documentación en que refieren por no acompañaron con su voto, un aumento en las Tasas, indicando:

Para todo el año 2024 de acuerdo a lo presupuestado por el Gobierno Municipal, los nuevejulienses sufrieron un aumento en las Tasas de un 80% para los servicios urbanos y de un 100% para la red vial, que esto se suma al aumento impuesto en noviembre de 2023 qué da 116%.

Entendemos la situación económica actual, con una inflación que nos sigue pegando a todos los argentinos y que por supuesto el Municipio no es ajeno, pero creemos que hay que tener responsabilidad a la hora de seguir pidiéndole esfuerzo al conjunto de los nuevejulienses en esta situación que suma, además de aumentos en alimento, combustible y un largo etcétera, aumentos en los servicios de luz y gas.

No votamos el aumento de Tasas porque hace 3 meses la gestión Gentile aumentó las Tasas un116%

No votamos el aumento de Tasas, porque según nos informó el Secretario de Hacienda Municipal, la recaudación municipal aumentó de acuerdo a otros años y la coparticipación que envía la Provincia de Buenos Aires está viniendo en tiempo y forma, como además hay que sumarle que hay partidas que el envío es mayor al presupuestado como el fondo educativo.

No votamos el aumento de Tasas, porque la prestación de los servicios es cada vez peor, como la recolección de basura, el barrido que en cuadras no existe más, el riego que no se ve en ninguna parte del partido, entre otros servicios.

Por otro lado, el Gobierno Municipal convoca a productores agropecuarios afectados por la tormenta del día 19 de marzo a registrarse a fin de solicitar la emergencia y/o desastre agropecuario y a menos de un mes el Ejecutivo envía este proyecto de aumento de la tasa de red vial.

No votamos el aumento de Tasas, porque mientras le pedimos al conjunto de los vecinos que acarreen los gastos, el municipio no toma ninguna medida acorde a la crisis en su planta política, sino por el contrario se aumentan los sueldos de los funcionarios hasta un 90% de lo que deberían cobrar.