Concejal Nancy Grizutti: “Rescato que todos trabajemos mancomunadamente, pero no todo es una panacea”

Finalizado el discurso del Intendente Mariano Barroso rápidamente se conoció un primer análisis de lo expresado por el Jefe Comunal de 9 de Julio por parte de la oposición.

En ese sentido la Concejal Nancy Grizutti del Bloque “Frente de Todos Reconstrucción”, dijo que se entendió de que hay que trabajar en conjunto y en pos de los ciudadanos, esto significa que de una vez por todas, el Ejecutivo comprendió que nación y provincia no hacen una discriminación porque vemos todas las obras que se han bajado, por lo que rescato que todos trabajemos mancomunadamente, pero no todo es una panacea, como se comunicó, ejemplo educación que si bien es importante el Polo Educativo, que hacemos con los estudiantes de las localidades, donde no se cumple y no está implementada la ordenanza votada del Boleto Estudiantil, recrimino la concejal de Dudignac.

En otro párrafo se refirió a discapacidad de las personas, dijo que la realidad dista mucho de lo expresado por el Intendente, ya que no se implementó la ordenanza de capacitación en lenguas de señas a empleados municipales y en salud se habla de lo hecho en las localidades, pero Dudignac no tiene medico en el Hospital, por lo que hay discurso muy lindo pero temas sin resolver, apunto.