CGT, las CTA y otras organizaciones se movilizan contra la reforma laboral del Gobierno

Agrupaciones sindicales y sociales realizarán mañana a las 15 una movilización hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo. La concentración está prevista en la intersección de la avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, desde donde las columnas marcharán hasta la Plaza.

La protesta también incluirá cuestionamientos al Presupuesto, al considerar que no contempla las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso. Según informó días atrás la agencia DIB, el gobernador Axel Kicillof confirmo que el Movimiento Derecho al Futuro que el conduce acompañara la jornada de protesta.

La CGT ratificó la convocatoria tras una reunión de su Consejo Directivo, integrado por el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). A su vez, la Asociación de Trabajadores del Estado confirmó su participación y anunció un paro nacional. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias” y llamó a profundizar las protestas en los distritos provinciales.

También participarán de la movilización las dos centrales de la CTA -de los Trabajadores y la CTA Autónoma- junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, señaló que el proyecto oficial tiene un carácter “regresivo” en relación con los derechos laborales.