Cecilia Fusari, nueva Sub Secretaria Municipal de Producción, como piensa y qué acciones tendrá para el desarrollo económico de 9 de Julio

Desde el ultimo 2 de septiembre el Municipio de 9 de Julio procedió a poner en funcionamiento a la Cdra. Maria Cecilia Fusari como Sub Secretaria de Producción en reemplazo de Víctor Altare quien cumplía doble función, Secretario de Gobierno y Producción municipal.

Fusari con larga trayectoria en la labor municipal, con énfasis en lo que a políticas de empleo refiere, habiendo iniciado su función en el segundo mandato del ex intendente Dr. Walter Battistella (f).

Su cualidad de saber escuchar le permitió siempre buscar alguna respuesta y en lo que refiere a Empleo, siempre estuvo inquieta por formar a los futuros profesionales o trabajadores: Los Jóvenes, siempre ha estado por darles una capacitación o vinculación con el mundo del trabajo.

La Intendente María José Gentile, informo en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 que su decisión estuvo por un lado el compromiso con la gestión y la presentación de un proyecto presentado tiempo atrás en lo que refiere a la producción del partido de 9 de Julio.

Dejamos que tomara contacto con el área y sus primeras reuniones, y nos acercamos para conocer como piensa y qué acciones tendrá para el desarrollo económico de 9 de Julio, María Cecilia Fusari.

La cualidad del dialogo

“La verdad es un gran desafío en lo personal, muy contenta por la propuesta y por la confianza que María José deposita en mí, ya he estado en contacto con las entidades de la ciudad, no sólo con eso, sino con los distintos bloques de concejales, tengo una manera de trabajar que es el diálogo permanente con todo el mundo, porque creo que la escucha es primordial para estar y ser un servidor público si no escuchamos las necesidades que pueden llegar a relevar los concejales y todos los actores que participan en el proceso socioproductivo, no podemos estar en un cargo así, porque uno tiene que traer soluciones a los problemas que las personas están viviendo todos los días, manifestó como una carta de presentación.

Desde El Regional Digital recordamos dos herramientas generadas como Feria de Empleo y Habitando Aulas, a lo que a funcionaria de la cartera de Producción, menciono que tras un viaje a la Ciudad de La Plata “conocí un espacio parecido que se desarrollaba en La Plata y dije por qué no replicarlo el 9 de julio, porque me parecía que es fundamental que los chicos tengan a la mano toda la oferta, no sólo de la ciudad, sino de la región, para poder entender un poco de qué pueden estudiar y dónde pueden trabajar y que también las empresas puedan contarles a los chicos cuáles son las actividades en las cuales pueden recibirlos y me parecía que había que generar un espacio donde los chicos se encuentren de primera mano con estos actores, sintetizo. Lo mismo sucedió con Habitando Aulas, lo vi en otro municipio, y parecio importante generarlo y los resultados son muy buenos, dijo.

Y bueno, surgió un poco así, se ha ido desarrollando, ha ido creciendo muchísimo. Este año tuvimos la suerte de poder generar charlas vinculadas con la tecnología, que es lo que se viene, que también tuve la suerte de verlo en otra ciudad y traerlo el 9 de julio.

Sí, la verdad que sí. Tuvimos la suerte de que todos estos actores que estuvieron el 9 de agosto nos pudieron acompañar. Yo la vi en otro municipio y me pareció que también había que traerla el 9 de julio porque es lo que se viene, no nos podemos quedar atrás, tenemos que brindarles a los chicos la posibilidad de que conozcan este abanico de posibilidades porque, bueno, a la hora de tomar una decisión, como lo es estudiar o hacer un oficio para el resto de la vida, tiene que uno tener varias cartas sobre la mesa, o sea, no solamente el gusto o la intención, sino ver, bueno, después, en el futuro, de acá cuatro o cinco años, que la historia cambia permanentemente, qué es lo que va a pasar.

Las acciones para la producción local: Contar con estadísticas, números y golpear puertas

Cecilia Fusari reconoció que en 9 de Julio hay una falta de números total, debemos conocer y saber que estadística de la ciudad y el distrito en materia productiva tenemos. Si no sabemos dónde estamos parados es muy difícil tomar decisiones en cuanto lo productivo, lo educativo, o lo formativo. Todo tiene que ver con el desarrollo productivo local. Eso por un lado.

Lo otro es acercar todo el tiempo el municipio a las empresas, no esperar que las empresas se acerquen a nosotros para pedir acompañamiento o lo que fuera, si no estamos nosotros con el oído abierto para escuchar todo lo que las empresas, comercios tienen para decir es muy difícil tomar decisiones acertadas, evaluo.

La flamante funcionaria de Producción insistió en que se debe contar con estadísticas, ya que no saber cuántas industrias, qué rubros tengo, y si uno quiere gestionar ante provincia o nación, lo primero que piden es, ¿Cuántas industrias y cuánto comercio Tenes?.

Por ultimo comento “soy una convencida de que hay que ir a golpear puertas a donde sea para conseguir recursos para 9 de julio, y por ahí va el proyecto.

Finalmente, y tal como creemos desde El Regional Digital, Fusari coincidió que “9 de julio tiene un potencial enorme, y eso, hay que hacerlo visible ante la provincia, y ante la nación, y ante quien sea. Entonces, voy por eso, aseguro en su compromiso.