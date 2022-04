Caso Woldryk: El trabajador rural esta desaparecido desde el 30 de marzo. «No vamos a parar hasta encontrarlo”, aseguran.

En la sede del Comando de Prevención Rural Bolívar, el intendente Marcos Pisano y el superintendente de Seguridad Rural, comisario general Ignacio Rosales brindaron detalles de la búsqueda de Juan Carlos Woldryk, el joven de 30 años del cual no se tiene noticias desde el pasado 30 de marzo, momento en que se ausentó del establecimiento agropecuario “El Rincón”.

Marcos Pisano fue el primero en hablar con los medios y dijo que “estamos trabajando desde el día uno en la búsqueda, no se ha parado, se han realizado allanamientos para buscar mayor información y desde ahí poder construir alguna decisión que Juan haya tomado en ese sentido. Estamos ante una figura como se ha caratulado Sextorsión, cuando uno reconstruye y lo que ha trasmitido la Justicia, vemos todo el tormento que ha vivido y todo lo que le ha generado que lo ha llevado a tomar alguna decisión, por eso no bajamos los brazos en la búsqueda incesante”.

“Hoy por hoy tenemos más de cincuenta móviles buscando en este momento en todo el Partido de Bolívar, que es lo que ha puesto el Ministerio de Seguridad que realmente es mucho recurso. El ministro de seguridad puso los recursos de buzos y recursos aéreos, y el municipio de Bolívar contrató también un helicóptero los primeros días. Vino también la última tecnología en drones que tiene el Ministerio de Seguridad. En ese aspecto el gasto, la inversión que se está haciendo para buscar a un joven de 30 años que es de la zona no tenemos que pensar en lo económico, vamos a seguir invirtiendo lo necesario para encontrar con vida a Juan, es una decisión del gobernador, del ministro y del municipio de Bolívar en esta búsqueda incesante”.

Ante la consulta periodística de sí se había reunido con la familia de Juan Woldryk, el intendente municipal dijo “hemos estado en contacto desde el primer día cuando se arrancó con la búsqueda. A las 3 horas desde que desapareció, el personal de Patrulla Rural que estaba patrullando en la zona del establecimiento y constatan que Juan ya había salido del establecimiento y a partir de ahí comienzan a buscar y fue cuando estuve con su hermana que vive aquí en Bolívar”.

“El día lunes me encontré con los padres y con las hermanas, acompañamos por la preocupación y el dolor que naturalmente está viviendo la familia a partir de una desaparición de estas características. El equipo de sicología del Ministerio está haciendo la contención a los familiares que viven en General Alvear”, afirmó.

“Estamos en contacto a través de diferentes dispositivos del Ministerio, justamente para la búsqueda de mayores elementos en la profundización de esto. Está absolutamente esclarecido cual fue el modo, la metodología utilizada por este extorsionador que provocó esto en un joven trabajador. Ahora estamos en una etapa en la que no vamos a descansar que es la búsqueda de Juan. Se trabajó en otras localidades y pudimos comprobar y probar y podemos decir hoy como lo ha dicho la justicia, que Juan fue víctima de Sextorsion”, dijo por último el jefe comunal.

El comisario mayor, Ignacio Rosales explicó que “desde el primer que se generó los protocolos de búsqueda de persona acá en Bolívar, se busca incesantemente a Juan Carlos”. “Se comenzó primeramente en los fondos del campo El Rincón. Unimos todas las especialidades de la Policía de Buenos Aires, estuvo Científica, Bomberos, Siniestral, Cuerpo de buzos”.

El jefe de zona, comisario Alejandro Rey, también aportó gente para estor rastrillajes, apoyando lo que es el trabajo de la Rural. Fue fundamental el trabajo de los canes, que primero trabajaron buscando personas vivas y después fallecidas”. “A pedido de la familia y para darle tranquilidad los bomberos hicieron inspección en un aljibe, en donde no se encontró nada”.

“Se va a continuar, seguimos rastrillando, esto no tiene finalización hasta encontrarlo a Juan Carlos, no es que esto vamos a hacerlo hoy y nada más, se va a continuar mañana, pasado. El jefe de la policía, comisario general Daniel García, desde Olavarría nos aportó cien efectivos más, hoy tenemos doscientos efectivos más, son en total cuatrocientos setenta y seis efectivos que están recorriendo los campos aledaños. No vamos a parar hasta encontrarlo, no vamos a bajar los brazos”.

