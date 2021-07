Carlos Achetoni: “Que nos respeten quienes nos gobiernan”

El acto multisectorial de San Nicolás desarrollado el pasado viernes 9 en el km 228 de la Autopista Buenos Aires – Rosario sin duda fue un claro mensaje para el gobierno de Alberto Fernandez, pero también un fuerte mensaje de compromiso para la ciudadanía y productores rurales de todo el país.

Un acto que tuvo su organización en los denominados productores autoconvocados que nacieron a partir del 2008 con la lucha contra la “125”, prosiguieron en el tiempo y su lucha tuvo su reconocimiento durante este acto.

Dentro de los discursos los que todos tuvieron un hilo conductor de una crítica situación por donde se lo mire desde lo institucional, productivo, educativo, fiscal y de seguridad, uno de los más emotivos fue el expuesto por el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, productor rural de Bowen, Mendoza.

Sus palabras

“Muy buenas tardes a todos, señoras, señores y jóvenes de la Argentina. Es un enorme placer estar aquí con ustedes.

Un enorme placer que un día tan emblemático, el de la expresión del pueblo argentino de creer que debíamos ser independientes… y veo a los gauchos de Güemes, que mucho tuvieron que ver con la libertad de la Argentina. Y vengo de una provincia muy emblemática donde San Martín preparó las tropas para generar la preservación, la consolidación de la libertad en la Argentina, libertando a Chile y a Perú. Y él, si bien a sus allegados les decía que “no me deja dormir y no es enfrentar a las tropas reales sino atravesar al macizo de la Cordillera de los Andes”.

Pero a sus filas, les decía “mirenlos son imponentes, pero si estamos de rodillas se ven aún más imponentes todavía”. Eso es lo que el pueblo argentino tiene que hacer… levantarse, no estar de rodillas… buscar que la libertad se consolide para todos los argentinos, para que todos, cada uno en su rubro, pueda desarrollarse”.

“Porque, como dice el cartel, no quiero que mis hijos se vayan del país, como mencionó quien habló antes, Cerro, que es de mi pueblo, de Bowen, y su papá era productor. Antes en cada terminal había un amargo abrazo porque se iba alguien de la familia buscando un horizonte. Hoy ya nos queda chico y ya tienen que buscar fuera del país el horizonte.

Ese norte no es lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Y debemos ponernos de pie”.

“Y me preguntaban algunos qué hacía la Federación Agraria Argentina acá… ¿Cómo qué es lo que hago? Estoy representando al pequeño y al mediano productor, aquel que no es escuchado; al agricultor familiar que con consignas embusteras lo llevan por el camino de la desaparición. Desaparecen, están saliendo del circuito 5000 productores por año, y eso no es lo que queremos para nuestra Argentina.

Queremos un desarrollo equitativo, que recorra todo el país, que sea federal, que las economías regionales, de las que vengo yo, en donde queda un 18 o un 20% de producción en mi zona, vuelvan a repotenciarse. Y en esto me elevo y trasciendo el gobierno actual, porque en mi provincia hay otro signo o color político”.

“Así que a todos los políticos les pido anímense a gobernar un país libre, un pueblo que pueda expresarse hoy sin tener que andar mirando con quién estamos… sino que les digamos a cada uno de los que nos gobiernan y a los que están en la oposición, que gobiernen para el pueblo, que lo hagan salir de la pobreza, que no utilicen nuestras divisas para someterlo al pueblo a la pobreza y que les sirva en las urnas. Eso no es lo que queremos para la Argentina.

A esa gente, que es mi gente, a los pequeños productores, les pido disculpas si me equivoco, pero me voy a equivocar siempre defendiéndolos. Nunca traicionándolos. A todos los rubros felicito a cada uno de los que ha estado hoy presentes, y los ánimo a que sigamos marchando.

“Hoy ha habido un acto lamentable en la cuna de la Independencia, en donde no se le permitió expresarse al sector y se lo reprimió. No es así. No es esta la Argentina que queremos. Queremos una Argentina libre, que se pueda expresar.

Esto es un proceso democrático. Elegimos en las urnas, pero cuando alguien no nos cumple, nos expresamos libremente para corregir el rumbo equivocado que puedan tener los gobernantes. Y deben estar dispuestos a recibir nuestras críticas”.

“Como somos democráticos, no nos arrodillamos cuando vamos a hablar con gobernantes. Respetamos la institucionalidad y vamos, aunque sepamos que nos van a anunciar cosas que traicionan a los nuestros. Nosotros les decimos a cada uno lo que sentimos y lo que nos están haciendo. Y les advertimos que iban a pasar estas cosas. Pero nunca, nunca vamos a entregar la dignidad de los productores ni de nadie. Porque nosotros atrás de la producción queremos que haya más generación de empleo, más transformación y más valor agregado, y por ende que satisfagamos las necesidades alimentarias de nuestro país y que también salgamos al mundo para traer divisas.

A la gente que está en la pobreza quiero que nos pongamos todos de pie, abrazar a esa gente y sacarla de la pobreza con dignidad, con trabajo, no con asistencias indefinidas que los somete y nunca los van a dejar que sean personas dignas de nuestra querida República Argentina”.

“En este día invito a esta gran cantidad de gente que desde abajo nos preguntábamos hasta donde llegaría y visto desde acá, la verdad es que llega lejos, les pido y me despido y les agradezco a los organizadores, en especial a Walter (Malfato) que le dije cerca del 20 de junio, que nos habían cerrado las exportaciones, “no puede ser que no nos escuchen. Tengo un sueño y es que nos expresemos libremente en democracia”. Y me dijo, no el 20 no… el 9 de julio… yo le dije que el 9 de julio era lejos, pero tenía razón… y aquí estamos. Les agradezco a todos los que organizaron este acto hoy”.

“Sigamos adelante con respeto, con amor a la democracia y que nos respeten quienes nos gobiernan. ¡¡¡Viva la Patria!!!”