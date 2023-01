CARBAP patea el tablero y se queja de la inacción del Secretario de Agricultura por no declarar la emergencia nacional para la provincia de Buenos Aires

A pocas horas de darse el encuentro entre la Mesa de Enlace y el Ministro de Economía Sergio Massa junto a su Secretario de agricultura, Juan Bahillo, a partir de la sequía que azota el territorio bonaerense, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), lanza ayer un duro reclamó al Gobierno nacional en que avance con la declaración de emergencia para distritos bonaerenses afectados por ese fenómeno.

En el duro comunicado, Carbap dijo que “la feroz sequía que atraviesa la producción no tiene antecedentes cercanos, como tampoco la actitud del secretario de Agricultura Juan José Bahillo de permanecer sentado sobre los miles de millones de pesos que dispone el presupuesto nacional para dar respuesta y paliar situaciones de emergencia”.

El gobierno de la Provincia declaró a 56 distritos en emergencia a partir de los pedidos elevados por los productores a través de la comisión específica, la CEDABA, de la que participan también las entidades ruralistas y el gobierno. Así, avanzaron con las postergaciones de impuestos y los créditos de esa jurisdicción.

Sin embargo, aún no ocurrió lo mismo a nivel nacional: como el ministerio que conduce Bahillo no homologó esas emergencias, no se puede postergar el pago de tributos nacionales, como el impuesto a las ganancias. Y a los créditos a tasa subsidiada que otorgan las entidades nacionales.

“Su inacción (en referencia a Bahillo) frente a esta crisis desnuda la falta de conocimiento sectorial y de ejecutividad ante un sector productivo que se ve asfixiado por la presión impositiva nacional sin poder producir”, disparó Carbap, la entidad ruralista más representativa de la provincia.

“No alcanza con anunciar desde la Secretaria de Agricultura Nacional que probablemente llueva en la segunda quincena de enero, ya que bien deberían saber quiénes disponen las políticas públicas para el sector que los ciclos biológicos tienen demandas de agua en determinados momentos para hacer viable la producción, y eso ya no se ha dado”, cerró Carbapo su duro comunicado.