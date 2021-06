Esta semana finalizó el cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna en pie, dispuesto como medida de protesta a la decisión del Gobierno nacional de cerrar las exportaciones por 30 días.

Previo a esto, el miércoles 2, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) mantuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández y algunos integrantes de su gabinete, en el que abordaron diferentes cuestiones. Entre ellas, se destacaron el pronto tratamiento legislativo del proyecto de ley de inversiones agroindustriales federal, inclusiva y sustentable; y la suspensión de las exportaciones de carne.

«En la reunión, el presidente nos planteó que no coincide con la idea de tener cerradas las exportaciones porque es clave para el país pero que necesitaba ordenar varias cosas. Le dijimos que si hay que corregir exportadores que no estaban trabajando legalmente hay mecanismos legales para hacerlo pero no es necesario cerrar las exportaciones porque el camino del cierre no es el camino para defender el consumo. Cada vez que se cierran las exportaciones cae la producción«, señaló el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, en diálogo con CNN Radio Rosario.

fuente: Chacra