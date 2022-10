Atlético – Once Tigres juegan este viernes por el Federal

Este fin de semana comienza el Torneo Regional Federal que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, con la participación de dos equipos de la Liga Nuevejuliense que se enfrentan entre sí en el debut. Este viernes 14 de octubre a las 20.30 en el Estadio Ramón N. Poratti jugarán el local Atlético 9 de Julio y Once Tigres, en el primero de los choques que tendrán estos protagonistas el fin de semana porque volverán a jugar el domingo a las 19 hs por el Campeonato de Primera A la Liga en el mismo escenario.

Hay expectativas en el inicio del torneo por ver a los mejores equipos de la temporada anterior del fútbol local (Campeón y Subcampeón) y que son animadores de la actual temporada. El otro partido de la Zona 8 se jugará el domingo 16 de octubre a las 19 horas en Los Toldos: Viamonte FC recibirá a Deportivo Casares.

El partido Atlético – Once Tigres será transmitido en directo por televisión a través de Suma Play (Frecuencia 7), como así también por Radio con lo equipos de «Pasión y Goles» en la 97.1 Mhz (Radio Eco) y «Atardecer Deportivo» en la 97.9 Mhz (Súper Nova).

ATLETICO 9 DE JULIO

El DT de Atlético 9 de Julio, Mauricio Del Pino comentó «el plantel que armamos desde el principio de la pretemporada era para enfrentar los dos torneos. No hacemos incorporaciones para el Federal: todos los jugadores que tenemos están para afrontar los dos torneos. Nos preparamos de la mejor manera, sabemos que vamos a tener una seguidilla de partidos importantes, es por eso que armamos un plantel amplio, para tener opciones y cuando empecemos a sufrir el cansancio, haremos una rotación lógica para que no se sienta el trajín de los partidos».

ONCE TIGRES

El Director Técnico de Once Tigres, Luis Farías explicó que «van a jugar los mismos jugadores que vienen compitiendo en la Liga, temos el mismo plantel para los dos torneos. La única excepción es el arquero Franco Costanzo de Chivilcoy que viene para atajar el Federal, después no contratamos a nadie. Con los jugadores del club y los refuerzos que habían venido para el torneo local, vamos a afrontar las dos competencias».

FIXTURE ZONA 8

LIGAS CLUBES

LIGA NUEVEJULIENSE DE FÚTBOL : ATLÉTICO Y ONCE TIGRES

LIGA TOLDENSE DE FÚTBOL : VIAMONTE FÚTBOL CLUB

LIGA CASARENSE DE FÚTBOL: DEPORTIVO CASARES

1ra. fecha

Viernes 14, 20.30 hs: 9 DE JULIO – ONCE TIGRES

Domingo 16, 19.00 hs: VIAMONTE FC – DEP CASARES

2da. fecha – Domingo 23/10/22

DEP CASARES – 9 DE JULIO

ONCE TIGRES – VIAMONTE FC

3ra. fecha – Domingo 30/10/22

9 DE JULIO – VIAMONTE FC

DEP CASARES – ONCE TIGRES

4ta. fecha – Domingo 06/11/22

ONCE TIGRES – 9 DE JULIO

DEP CASARES – VIAMONTE FC

5ta. fecha – Domingo 13/11/22

9 DE JULIO – DEP. CASARES

VIAMONTE F. C. vs. ONCE TIGRES

6ta. fecha – Sábado 19/11/22

VIAMONTE FC – 9 DE JULIO

ONCE TIGRES – DEP CASARES

Fuente: Diario El 9 de Julio