Apertura de sesiones en la HCDN: Se hizo un repaso de gestión y un pedido de leyes para el agro y ambientales

El presidente Alberto Fernández inauguró el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso. Durante su discurso repasó su último año de gestión de gobierno. Hubo pocos anuncios de leyes, pero pidió por una ley de humedales. La sesión transcurrió, en su mayoría, en calma, pero el recinto se recalentó cuando se refirió a la Corte Suprema de Justicia.

Como todos los primeros de marzo, el Presidente de la Nación asistió a la Asamblea Legislativa para formalizar el inicio de las sesiones, acompañado por los principales funcionarios del gabinete y gobernadores.

Durante su discurso estuvo acompañado por la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, la presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y la Vicepresidente provisional del senado, Claudia Ledesma Abdalá de Zamora.

Con una plaza semivacía, el Presidente de la Nación dió inicio a la Asamblea Legislativa con un repasó de su gestión, con especial énfasis en la política sanitaria, la relación con el Mercosur, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los 40 años ininterrumpidos de la democracia y las Malvinas. En el medio apuntó contra la justicia y los medios.

Transporte, energía, turismo, obras de infraestructura, jubilaciones, género, niñez, salud, educación y ambiente fueron otros de los ejes de gestión que repasó.

También se refirió al intento de magnicidio contra la Vicepresidente de la Nación y pidió a la Justicia que actúe “con la misma premura que archiva causas de jueces, fiscales y empresarios”.

Además se refirió a la inflación y dijo que busca resolver el problema: “No necesitamos al FMI para saber que necesitamos el equilibrio fiscal ni que necesitamos aumentar las exportaciones”, dijo y subrayó la necesidad de cuidar el valor de la divisa y el rol de las exportaciones agropecuarias que contribuyeron a las cuentas fiscales.

La sesión fue en relativa calma hasta que llegó la referencia a la Corte Suprema de Justicia por el conflicto por la coparticipación porteña y la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura. Los cruces entre oficialismo y oposición fueron los protagonistas, en medio de acusaciones contra Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que estaban presentes en el recinto.

LAS REFERENCIAS AL AGRO: EXPORTACIONES RÉCORD Y SEQUÍA

Durante su repaso, Fernández dijo que, este año, la economía aumentó un 5% y Argentina fue uno de los países que más creció en los últimos dos años, a nivel mundial.

Haciendo referencia a los diferentes sectores de la economía, destacó que la producción de

de alimentos fue un 13% mayor que en 2019; y, en el caso de maquinarias y equipos, un 44% mayor.

Pero no faltó referencia a la principal preocupación de productores y el gobierno: la sequía, que afectó a las principales producciones y destacó la ayuda instrumentada por el Estado.

Sin embargo destacó que las exportaciones del sector durante 2022 fueron récord: se produjeron más de 142 millones de tonelada de cereales y oleaginosas y, en la campaña 2021/22, el área sembrada fue de más de 42 millones de hectáreas; sumado al aumento en los niveles de producción de carne porcinas y bovinas.

Entre sus anuncios confirmó la licitación de la vía navegable del canal de Magdalena que beneficiará, en caso de que efectivamente se haga, a la producción del Sur de Buenos Aires.

AGENDA AMBIENTAL: REPASO Y ANUNCIOS

El Presidente celebró el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la creación de parques nacionales y el fortalecimiento del servicio nacional del manejo de fuego.

A continuación aseguró que “es necesario avanzar en leyes ambientales” y detalló:

Ley de Humedales -para cuidar ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero-

Ley de Envases -responsabilidad extendida del productor-

Ley de Bienestar Animal -reconvertir zoológicos y acuarios-

PEDIDO ESPECIAL PARA LA LEY AGROINDUSTRIAL

El discurso no tuvo grandes anuncios, pero sí se refirió a algunas leyes que no fueron consideradas durante las sesiones extraordinarias como fue la ley de Agroindustria, impulsada por el Gobierno junto al Consejo Agroindustrial Argentino. “Con barullo político no sé quiénes ganan. Sí sé que pierde nuestra gente”, afirmó.

Para el cierre del discurso eligió justificar la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario -conocido como impuesto a la riqueza-. “Cuando discutimos grandes fortunas lo que estamos discutiendo es más igualdad”, apuntó.

Por Barbechando