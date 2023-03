Aparecieron unos «bichitos» que se adhieren a la piel y provocan picazón, de un tamaño similar a los piojos

Según se comenzó a divulgar, se dio una aparición de “bichitos” que pican en AMBA, que poco se sabe al respecto hasta el momento. Aparentemente, se adhieren a la piel y provocan picazón, de un tamaño similar a los piojos, pero no lo son.

“El fin de semana la pileta estaba llena de esto, pensábamos que era ceniza. Son como pulguillas que pican y dejan ronchas”, detallaron en La Opinión, al respecto de los primeros comentarios de esta situación.

Luego, contaron de una mujer que vivió un dramático momento en la zona de la costanera.: “Venía bajando y en un momento me empiezan a arder los ojos. Pensé que era ceniza, hasta que vi que tenía los brazos llenos de bichitos negros. Me empezó a picar, los sacudí y no me dejaron ronchas, pero fue muy molesto”, confirmó, sobre estos bichos que se desconoce que son.