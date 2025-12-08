Accidente vial en Ruta 5: involucro a dos vehículos y varias personas asistidas

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 130,200 cuando la conductora de un Volkswagen Gol Trend, color rojo, que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy intenta sobrepasar a otros vehículos, siendo allí donde al percibir tránsito que se aproximaba en sentido contrario maniobra bruscamente para volver a su mano embistiendo con su parte delantera derecha la parte lateral izquierda de un automóvil Renault 9 al que estaba pasando, luego de este impacto el Gol Trend se despista finalizando en la banquina de la mano contraria.

El Volkswagen Gol Trend era conducido por Natalia Belen Macaro, de 41 años, domiciliada en Alberti, en tanto el Renault 9 era conducido por Pablo Constanzo de 47 años quien viajaba junto a María Celeste Tolosa de 44 años, Lucio Contanzo de 19 años, Martina García de 18 años, Francisco Velo de 20 años y Delfina Monge de 19 años todos domiciliados en Chivilcoy.

Acudieron al lugar ambulancias del SAME que trasladaron a Delfina Monge y a Natalia Macaro, quienes luego de las evaluaciones de rigor fueron dadas de alta sin lesiones, al igual que el resto de los involucrados en el siniestro.

Intervino Ambulancias del SAME, bomberos voluntarios, Policía Comunal y personal del CPR de Suipacha, Policía Vial Chivilcoy y personal del concesionario vial Corredores Viales, la ruta permaneció cortada mientras se realizaban las tareas de rescate y pericia.

Fotos e informe: Jorge Oscar Lasala / Suipacha