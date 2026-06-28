ABSA informa sobre drenaje de agua que se realizara desde la media noche de este lunes 29

Aguas Bonaerenses informa que a partir de esta medianoche y durante la madrugada del lunes 29 se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

Libertad y E. Perón

Mitre y Alberti

Frondizi y San Martin

Cosentino y Urquiza

Cosentino y Gardel

Las maniobras pueden ocasionar derrame de agua en la vía pública además de baja presión y posible turbiedad.

Por lo tanto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización.