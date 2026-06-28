ABSA informa sobre drenaje de agua que se realizara desde la media noche de este lunes 29
Aguas Bonaerenses informa que a partir de esta medianoche y durante la madrugada del lunes 29 se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.
El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:
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Libertad y E. Perón
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Mitre y Alberti
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Frondizi y San Martin
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Cosentino y Urquiza
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Cosentino y Gardel
Las maniobras pueden ocasionar derrame de agua en la vía pública además de baja presión y posible turbiedad.
Por lo tanto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización.
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