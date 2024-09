7 de septiembre, Día del Trabajador Metalúrgico: En 9 de Julio se cuenta con más de 500 trabajadores en la metalurgia

En Argentina cada 7 de septiembre se celebra el Dia del Trabajador Metalúrgico, es en conmemoración de Fray Luis Beltrán, el primer trabajador metalúrgico, y que le dio un rol protagónico a este rubro prestando servicio a favor de la independencia cuando San Martín emprendió el Cruce de los Andes. Allí el hombre fue un artífice en la construcción armamento militar.

En la actualidad la metalurgia cuenta según datos, unos 850.000 trabajadores metalúrgicos, y que están afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato que aglomera a todos los trabajadores del sector.

En 9 de Julio la actividad metalúrgica tiene una gran relevancia para la economía local y por ende en la contratación de mano de obra.

Para conocer sobre el presente, desde El Regional Digital nos acercamos a la Seccional UOM 9 de Julio, cuyo Secretario es Rubén Silva, quien reconoció “este año nos toca un poco, festejarlo con cierta mucha preocupación por la cantidad de compañeros metalúrgicos que han perdido su puesto de trabajo en el país. Gracias a Dios, a nivel local, no han sido tantos, se ha frenado un poco lo que fue los despidos y las renuncias voluntarias.

Según el dirigente metalúrgico las pérdidas de fuentes laborales se dan en la industria automotriz, línea blanca. Esto lo veíamos venir, sin embargo se está tratando de buscarle la vuelta, junto al Secretario General, Abel Furlan, informo.

Silva, fue crítico con la política del actual gobierno nacional, al señalar, “a la industria no le está prestando atención, no habla de proyectos nacionales o de industrializar.

En cuanto a lo local, Silva destaco que en los últimos dos años se ha crecido en la registración de trabajadores metalúrgicos en algunas empresas, estábamos alrededor de 325 trabajadores y en dos años y medio, hemos llegado ya los 512 trabajadores registrados, eso por AFIP. A esto hay que sumarle talleres de herrería, que son desarrollos personales y otros que tienen algún empleado que aún no está registrado.

No olvidemos somos una ciudad muy industrial, sin contar que no han venido más empresas por la falta de energía eléctrica, que es otro.

En cuanto al producción de las empresas locales, detallo que al ser la mayoría dirigida a producir maquinaria agrícola, casillas rodantes, plegados, mecanizados, autopartes, tornerías, en si más para el campo, además de fábricas de aberturas, eso ha permitido que cuenten con trabajo, y esto ha hecho que sostenga la mano de obra y si les ha faltado trabajo, buscaron no desprenderse de ese trabajador, ya que volver a conseguir uno capacitado no es fácil, y formar uno lleva tiempo, opino.

La Aceria de Bragado peligre que emigre a otra provincia

Por ultimo Rubén Silva comento que “en Bragado corremos riesgo de perder la acería a, según los comentarios que me ha llegado desde el Secretario UOM Bragado, se estaría llendo, ya que la provincia de Buenos Aires no adhirió al RIGI, y hay una posibilidad, si bien no se dijo nada oficialmente, de que puede irse sur donde si el gobernador de Rio Negro firmó el RIGI, sería catastrófico para Bragado.