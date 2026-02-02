2da. Campaña Vacunación Antiaftosa 2025: se vacunaron 170.600 mil cabezas vacunas

Desde la Fundación de Sanidad Animal de 9 de Julio (Funuesa), junto a la Sub comisión de Carnes de Sociedad rural de 9 de Julio, informaron que tras cerrarse la segunda campaña de vacunación anti aftosa del año 2025. La misma debió realizarse en un contexto de inundación, como el que se vivió en el partido de 9 de Julio.

Al tiempo que informaron ya se tiene fecha de inicio para la primera campaña de vacunación 2026.

El médico veterinario Marcelo De Olavarrieta, titular de la oficina Senasa 9 de Julio, describió que se vacunaron 170.600 cabezas bovinas vacunadas, no se vacunaron toros y vacas, esto en 890 establecimientos y 1.060 productores ganaderos del distrito.

De acuerdo a lo informado, son números que esperábamos, entendiendo que cuando comenzó la campaña, ya el partido estaba inundado, y mucha gente habia sacado su ganadería hacia otros lugares, otros vendieron y se redujeron en el stock.

Campaña vacunación 2026 con cambios

En otro orden y de cara a la vacunación antiaftosa en el 2026, La primera campaña comenzara el 2 de marzo en 9 de Julio para toda la totalidad de las categorías, mientras que la segunda campaña se vacunara terneros y terneras.

Es un cambio muy significativo, porque se deja de vacunar novillos, novillitos y vaquillonas. También la segunda campaña se va realizar en el mes de junio y durara solo 30 días.

Charla sobre Trazabilidad electrónica en bovinos

Finalmente tanto desde Funuesa como desde Sociedad Rural de 9 de Julio, recordaron que este miércoles 4 de febrero a las 20hs. en el Salón “11 de Marzo” de Sociedad Rural, se desarrollara la charla sobre trazabilidad electrónica en ganadería vacuna.

La charla tiene por objetivo, conocer los alcances de la nueva normativa, su aplicación práctica y los beneficios para el productor.

Desde Senasa expondrán sobre la modalidad, mientras que un productor con experiencia en el tema, contara los beneficios que aporta, el uso de la trazabilidad electrónica.