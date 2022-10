125º aniversario SRNJ: “Si no hay lugar a ideas nuevas, proyectos nuevos que hacen crujir las formas anteriores, no hay renovación”

En la jornada de este sábado 8 en el marco de la tercera jornada de exposición de la 125º Expo Rural de 9 de Julio, uno de los puntos de importancia de la misma estuvo centrado en el Almuerzo inaugural de la muestra y los mensajes, en especial el de Sociedad Rural de 9 de Julio, a través de su presidente, Fernando Mato.

El discurso que cada año, siempre tiene una importante cuota de cuestionamientos y criticas al poder político, en esta oportunidad la dirección fue otra. La entidad apelo por un lado a un juego, si asi podría mencionarse, ya que Mato invito a los presentes, que pensar que era Sociedad Rural que les hablaba, luego se dirigió como Comisión Directiva, donde tuvo un profundo pedido y mensaje de fortalecer las instituciones, solicitud que dirigió a las instituciones intermedias y a la política, para que no suceda que en un minuto un trasnochado cambie nuestros sueños, subrayo.

Acompañaron el encuentro, el Intendente Municipal, Mariano Barroso, el Secretario de CARBAP, Ignacio Kovarsky, el presidente del Concejo Deliberante, los diputados provinciales Luciano Bugallo y Mauricio Vivani, de la Regional Aapresid 9 de Julio- Casares, del CIANJ, Cámara de Comercio e Industria, el Circulo de Ingenieros Agrónomos, socios, productores rurales, expositores y sociedades rurales vecinas.

Mato agradeció a las instituciones con las que se trabaja de manera permanente y a los expositores por apostar a la Exposición Rural de 9 de Julio. Paso seguido se refirió a la pandemia, y resalto “solo voy a enumerar lo positivo que dejo el covid, que fue la solidaridad de la gente, plasmada en la colecta realizada ni bien empezaba la pandemia, inmediatamente de lanzada la misma, empezamos a recibir el apoyo de la gente, que posibilito la compra de insumos y equipos para toda la comunidad”.

En otro párrafo e interpretando a la Sociedad Rural de 9 de Julio, dijo que sus palabras serian “he logrado permanecer por 125 años, en los cuales han pasado cientos de personas trabajando por mí, es importante aclarar que siempre lo han hecho ad honoren.

También en estos años han pasado gobiernos de distintas banderas políticas, momentos buenos y malos para la producción, situación que la ciudad vive casi de igual manera. Y siempre he estado, poniendo el hombro, ofreciendo ideas y buscando un camino de soluciones y acuerdos.

En todo este tiempo, se forjo un nombre que me distingue rápidamente, para que cualquier ciudadano sepa de quien hablan, “La Rural”, lugar de charlas de conocimiento, de asambleas gremiales, de fiestas familiares, y lugar de la gran fiesta anual llamada Exposición Rural.

Seguiré aquí, viendo el paso del tiempo y sus actores, dando mi lugar a aquellos que, con desinterés, con pasión y mucho trabajo me recorren diariamente y hacen que me mantenga sana y fuerte, para que, junto a las demás instituciones intermedias de 9 de julio, podamos armar esa red social que tanto nos fortalece como sociedad y como ciudadanos.

Ya en otro párrafo de su discurso, Fernando Mato enfatizo que la actual Comisión Directiva, está convencida de la importancia de las instituciones intermedias en la sociedad, trabajando conjuntamente en todos los sectores. Y en particular con nuestro sector el agropecuario, por el que trabajamos todos los días, desde 9 de julio, desde Carbap a nivel provincial y desde Cra a nivel nacional. Este año cumplió los 90 años Carbap y nuestra institución tiene el orgullo de haber estado entre las 10 sociedades rurales fundadoras, recordó.

Mato comento que la CD, ha iniciado un trabajo de análisis interno que “nos permitió saber hacia dónde debíamos enfocarnos, es por eso que consideramos que la Sociedad Rural de Nueve de Julio debe ser una institución abierta a toda la comunidad, conservando su objetivo gremial para con los productores, pero involucrándose en las decisiones de políticas públicas, en lo social, lo educativo y la relación con las demás instituciones. No nos podemos dar el lujo de faltar en estas cuestiones, puntualizo.

Tambien pidió a los productores de 9 de Julio, que se asocien, su aporte en una cuota ayuda, pero sobre todo para quienes dirigimos el saber que estamos apoyados ayuda mucho más.

En materia policita dijo “queremos pedir a los funcionarios que están de paso por las instituciones gubernamentales, a la política, a nuestros pares de instituciones intermedias y al ciudadano de a pie, que luchemos todos por tener cada día instituciones más fuertes y representativas, para así evitar que algún trasnochado cambie en un minuto el rumbo de nuestros sueños y de los sueños para nuestros hijos.

Por último y tras llamar a los miembros de Comisión Directiva a pasar al frente y a quienes agradeció, Fernando Mato dejo un pensamiento, “las instituciones perduran años y años, las comisiones directivas envejecen y necesitan de renovación, en este juego hay 2 partes fundamentales que debemos tener en claro, primero, para los que están, la apertura, dando lugar a los que llegan, pero no en una silla, sino en la voz y el voto que vienen a buscar, si no hay lugar a ideas nuevas, proyectos nuevos que hacen crujir las formas anteriores, no hay renovación, segundo, para los que vienen, tiene que haber compromiso, y responsabilidad en ese compromiso para el que quiere ser parte de una institución.

Aprender que las ideas no se imponen, sino, que se discuten, se entremezclan y salen nuevas ideas mejoradas. Se puede hacer no es tan difícil, solo depende de nosotros, cerro el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Fernando Mato.