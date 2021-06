Producción local: Esperan producir 5 millones de Sputnik V por mes en la Argentina

El titular del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, aseguró que esperan llegar a producir 5 millones de vacunas Sputnik V por mes en la Argentina, al tiempo que negó que el Gobierno nacional haya facilitado su acuerdo con Rusia.

Figueiras expuso en la audiencia pública que se realiza en el Congreso con los laboratorios para que diputados nacionales presenten preguntas respecto de la producción, entrega y contratos de las vacunas contra el Covid-19.

“Quedó demostrado la diferencia entre los países que producen y los que no producen las vacunas respecto al acceso. Los países que producen vacunas, vacunan; los que no, esperan. Y solo por este proyecto significa que dejaríamos de pagar 10 millones de dólares de derechos de exportación”, explicó.

Desde el Frente de Todos consultaron sobre la capacidad productiva del laboratorio y el empresario local, que cerró un contrato con el laboratorio ruso Gamaleya y el Fondo de Inversión de ese país para producir localmente la vacuna Suptink V, adelantó: “Desde esta semana -ya que llega el componente- vamos a empezar a producir 500.00 dosis por semana con una capacidad de 5 millones al mes. Esto dependerá de que vaya llegando el componente pero tenemos confianza de que se va a estabilizar la llegada”.

Consultado por el bloque de Juntos por el Cambio respecto a la relación con el Gobierno nacional, Figueiras explicó que Richmond tiene un “contrato exclusivo con el laboratorio Gamaleya, del Fondo ruso, y con el laboratorio de la India”. Y advirtió: “No formamos parte del contrato con el Estado ruso. A nosotros se nos encarga la producción de la fase final y lo hacemos por cuenta y orden de ellos”.

Además, el presidente del laboratorio Richmond dijo que la empresa no recibió “ningún financiamiento” en el marco del acuerdo con Rusia. “Todo lo que hicimos hasta ahora fue con capital propio. No recibimos ningún financiamiento. Nos han demostrado interés muchísimos actores, bancos públicos y privados, pero para este proyecto no hemos tenido ningún tipo de financiación”, explicó, respecto de la producción de vacunas en la que el laboratorio intervendrá únicamente en la última etapa del proceso. Y advirtió que el precio de las dosis “no se va a modificar, se fabrique en la Argentina o en otro lado”