Sin Macri, JxC se renueva de cara a las elecciones: Hablan de un espacio mas ampliado

Sin la presencia del ex presidente Mauricio Macri, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió en el Galpón de los Milagros del barrio porteño de Palermo para discutir el futuro del partido. Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, los principales dirigentes del espacio remarcaron la necesidad de unificar y resolver las peleas internas, y ampliar la coalición.

«Hemos hecho una reunión donde hemos planteado la unidad y la ampliación de Juntos por el Cambio», anunció la presidente del PRO, Patricia Bullrich, ante los medios una vez concluida la reunión. Y agregó: «Esta es una elección distrital, pero ya en muchos distritos dirigentes y fuerzas políticas están en diálogo con nosotros y la idea es poder tener conversaciones con ello para ir sumándolos a este Juntos por el Cambio ampliado».

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en LN+, la ex ministra de Seguridad detalló que la coalición opositora sufrirá grandes modificaciones debido a esta ampliación que muchos creen urgente e indispensable si se quiere tener alguna oportunidad en las elecciones. En una reunión desarrollada en el partido de Tigre, las principales figuras de JxC ratificaron el objetivo de incorpora a la «pata peronista» del partido.

En @juntoscambioar estamos decididos a ampliar nuestra coalición a todos aquellos que crean en la República, la libertad, el trabajo y la productividad. A quienes entiendan que la educación es la piedra basal del futuro. Somos un equipo dispuesto a dar la batalla en todo el país. pic.twitter.com/fEbnkWb8Ee — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2021

«Tendrá hasta otro nombre porque hay nuevos actores que van a participar», aseguró. Sin embargo, no quiso ahondar en posibles candidatos -se ve que aún es un tema de discusión- ya que afirmó que «no fue una reunión para definir candidatos». «Algunos nombres ya se saben que están pidiendo diálogo, pero las realidades en los distritos son distintas. No hablamos de nombres, pero sí de conceptos. Lo que no es distinto es el compromiso de ampliarnos, algo tan importante en este momento», remarcó.

También, la ex funcionaria advirtió la necesidad de definir las reglas del frente electoral de cara al cierre de listas: «Hablamos de ciertas reglas que tienen que ver con que si hay nuevos actores que participan y quieren participar de las Primarias, tienen que tener la capacidad de hacerlo con reglas claras, reglamentos electorales claros y pisos que no sean elevados para que todos puedan participar», sostuvo. «Recién comenzó el debate sobre cómo van a ser los reglamentos electorales para que todos aquellos que han pedido participar en nuestras PASO lo puedan hacer», añadió.

Al ser consultada por la ausencia del ex presidente Mauricio Macri, Bullrich explicó que «tenía una agenda previa». Además de la presidente del PRO, del encuentro participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora de la provincia Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el auditor Miguel Ángel Pichetto; los senadores Martín Lousteau y Luis Naidenoff; y los diputados Mario Negri, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López.