Vecinos de 9 de Julio fueron victima de estafa y robo en su cuenta bancaria

“Me llamaron supuestamente de anses ofreciendo acreditar plata en mi tarjeta de crédito. Di un nombre falso y documento también. Me pidieron vaya al cajero, los llame, y me dijeron que meta la tarjeta con un código que me dan ellos y me acreditan la plata, obvio que no accedí y el teléfono desde el que llaman es el 3513425899 y en el whatsApp tiene el logo de anses, compartió un vecino de 9 de Julio con El Regional Digital, acerca de lo que habia vivido

Sin embargo en la últimas horas se conoció que una vecina si accedió y fue víctima de una estafa bancaria donde le sacaron un crédito de más de 100.000 pesos a su nombre además de haberle robado dinero de su cuenta bancaria, informo esta mañana el Sub Comisario Bruno Sbrissa en declaraciones radiales en FM 102.7 Radio Amanecer.

En tanto en la localidad de Facundo Quiroga un hombre el pasado viernes 18 fue victima del robo de sus haberes jubilatorios, cuando con el engaño de pagarle por parte de «Anses» la denominada reconstrucción histórica, le solicitan datos de la cuenta para abonarle dicho dinero y luego se encuentra en que le habían vaciado la cuenta. Otros vecinos de Quiroga también fueron llamados por estos delincuentos, pero su ardid no prospero.

Desde Policía Comunal se solicito a la comunidad que ante este tipo de llamados no acceda a dar información de sus datos personales y mucho menos de su cuenta de banco o CBU y refirió que Anses no realiza llamada alguna a las personas, ni solicita por teléfono o mail alguno datos de los beneficiarios el sistema social, remarco, al tiempo que pidió ante una simple llamada de estas características no deje de hacer la denuncia, ya que hay una comisión policial de la Sub DDI Bragado trabajando en la investigación, informo.