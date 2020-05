Valorable trabajo de los Agentes de Tránsito en el control de Accesos

Son las 11 horas de este jueves 30 el tráfico de vehículos en el ingreso de Acceso Juan D. Perón a la ciudad de 9 de julio es intenso, las dos mujeres que cumplen funciones de Agentes de Tránsito en el lugar no paran de solicitar permisos y verificar el motivo de ingreso a la ciudad, además de controlar la temperatura corporal en todas las personas. La labor es tal que el Sub Secretario de Seguridad, Marcelo Hoese se suma a la tarea, ya había estado en el Acceso Av. Urquiza, la labor allí no era tan intensa pero el control que es para todos por igual.

Para brindar la seguridad a la población, el municipio ante la decisión del Ministerio de Seguridad en retirar el control policial, dispuso toda la planta de los Agentes de Tránsito en dicha labor. El propio Marcelo Hoese en dialogo con ERD, remarco y valoro el trabajo del personal de Transito, a lo que agrego el buen comportamiento de los automovilistas, saben cómo tienen que conducirse, no hay hechos de relevancia, aseguro.

En el lugar hay presencia policial, y solo actúan en caso que alguno de los Agentes de Tránsito fuese agredido. No tienen vehículo policial en el lugar.