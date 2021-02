Vacunas: Mariana Pianetti se despega de un ataque político al que catálogo de mal gusto

Tras la aparición de imágenes y lo que pareció una campaña de desprestigio que involucran a la ex concejal (PJ) Lic. Mariana Pianetti, vinculándola haber recibido la vacuna Sputink V, haciendo pensar de vinculos polticos para obtenerla, es que en dialogo con El Regional Digital brindo aclaraciones, “en especial para tranquilidad de la población, no en responderle a una minoría que a mi entender me parece de muy mal gusto”, señalo.

No me denigra una calumnia que han intentado instalar hacia mi persona con imágenes que se transmitieron virtualmente – se refirió a una imagen suya luego de vacunarse, publicada en su cuenta de Facebook y que fue manipulada con un mensaje escrito-, y si debemos resaltar el trabajo que se viene realizando en el programa de vacunación en nuestro distrito, por parte del Hospital en forma conjunta con el Comité de Crisis, ya que creo que cuando la difamación involucra a una sola persona, sabemos que se busca, pero cuando detrás de eso hay una impronta de querer ensuciar, tal vez porque ocupe un cargo de concejal, analizo en comunicación telefónica con este Portal.

Pianetti aclaro que su vacunación obedeció a que trabaja en el sector de la salud, en el CPA –Av. 25 de Mayo y Gardel-, órgano provincial dependiente del Ministerio de Salud, abocándose al tratamiento de la salud mental y adicciones. Como bien sabe la comunidad de 9 de Julio todo el personal de salud, incluido personal administrativo, limpieza o maestranza de un centro referido a la salud, se han anotado, tal como fue mi caso que me anote ni bien surgió el plan para el personal de salud; y agrego que «aprovechando cosas que salieron a luz, aprovecharon en lo local para querer ensuciar el buen trabajo que viene realizando el Hospital y el Comité de Crisis», critico.

Sobre lo sucedido, la Lic. Mariana Pianetti subrayo que hay algunos sectores que no lo entienden así, que creen que haciendo este tipo de manejo tienen réditos, y lo único que quiero pedir a los vecinos que no se dejen engañar, puntualizo.